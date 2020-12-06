لذيذة وشهية.. أشهر 3 أكلات فرنسية

يشتهر الطعام الفرنسي في جميع أنحاء العالم بروعته ونكهته ، ويعتمد الطعام الفرنسي على مجموعات بسيطة من النكهات الغنية والطبيعية التي تجتمع معًا لصنع أطباق لا تُنسى ومعروفة عالميًا،
ويحظى المطبخ الفرنسي بتقدير كبير في جميع أنحاء العالم لدرجة أنه في عام 2010 أضافته اليونسكو إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي.
وكشف موقع "expatica" عن قائمة بأفضل الأطعمة الفرنسية التى يجب تجربتها في المنزل...
1. Soupe à l'oignon
شوربة فرنسية تقليدية مصنوعة من البصل ومرق اللحم البقري ، وعادة ما يتم تقديمها مع الخبز المحمص والجبن المذاب في الأعلى، يعود تاريخ هذا الطبق إلى العصر الروماني ، وكان تقليديًا طبقًا للفلاحين على الرغم من أن الإصدار الحالي يعود إلى القرن الثامن عشر، تأتي النكهة الفريدة للحساء من كراميل البصل ، والذي غالبًا ما يُضاف إليه براندي أو شيري أثناء عملية الطهي البطيء، ويتميز بقطعة من الثوم والزعفران المايونيز.
2. كاسوليت
كاسوليت هو طبق من الفاصوليا البيضاء مطهي ببطء مع اللحم، يستخدم الطبق عادةً البط ، لكن يمكن أن يشمل النقانق أو الأوز أو لحم الضأن أو أي شيء آخر يستلقي عليه الطاهي، وله شعبية في تولوز ، كاركاسون ، و Castelnaudary ، يأتي اسم الطبق من القدر ( كاسول ) الذي يُخبز فيه تقليديًا، يعتبر هذا القدر عنصرًا أساسيًا في العديد من المنازل الفرنسية ، مما يسلط الضوء على شعبية هذه الوجبة الغنية اللذيذة والمثالية لتلك الأشهر الباردة.
3. سوفليه الشوكولاته
تأتي كلمة soufflé من الفعل الفرنسي "to blow" ، وهذا ما يوحي به الاسم ، هذه حلوى خفيفة ومتجددة الهواء، يعود تاريخ الطبق إلى أوائل القرن الثامن عشر وهو في الوقت الحاضر عنصر أساسي في قوائم الحلوى في جميع أنحاء العالم، قشرة الشوكولاتة المقرمشة مثالية لترك الشوكولاتة الكريمية تتساقط للحصول على مفاجأة غنية، ومع ذلك ، لا يجب أن يكون حلوًا في الواقع ، سوفليه الجبن لذيذة تمامًا إذا كنت تبحث عن شيء أكثر ملوحة.