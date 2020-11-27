مكرونة وبسلة وفتة.. 9 أكلات مختلفة بدون استخدام الطماطم

-طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل

كيلو لحمة كندوز مكعبات صغيرة

٤ بصلة جوليان

رأس ثوم فصوص مقشرة

١ فلفل أحمر حار

١ فلفل أخضر حار

ماء ساخن

مكعب مرقة لحمة

٢ ملعقة كبيرة سكر

٢ ورقة لورا

٤ فص حبهان

١ عود قرفة خشب

٤ فص مستكة

٢ ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ملح وفلفل أسود

سمنة

طريقة التحضير

تشوح مكعبات اللحم في السمن ومعها فصوص الثوم والمستكة وورق اللورا. عندما تتكرمل مكعبات اللحم يضاف البصل والفلفل الحار والسكر وكل التوابل الصحيحة. يشوح البصل حتى يذبل ويتكرمل ومن ثم تضاف بهارات اللحم. يصب بعض الماء ويضاف مكعب المرقة. يترك الخليط ليغلي غلوة واحدة ومن ثم ينقل لطاجن أو طبق بايركس.

ينقل اللحم لفرن ساخن ويطهى على درجة حرارة ٢٠٠ حتى يتم النضج.





-كوسة باللحمة المفرومة وصلصة الزبادي

كيلو كوسة مكعبات

٥٠٠ جم لحمة مفرومة

بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٤ كوب زبادي

كوب مرقة

½ كوب حليب

٢ ملعقة كبيرة نشا

٢ ملعقة كبيرة نعناع جاف

ملعقة كبيرة بهارات لحمة

ملح وفلفل أسود

سمنة

طريقة التحضير تشوح اللحمة المفرومة مع البصل في السمنة ويضاف لها البهارات والملح والفلفل. يضاف الثوم والكوسة وتشوح المكونات.

في طبق تحضير يخلط الزبادي مع الحليب والمرقة والنشا. تقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس تمامًا. يصب صوص الزبادي فوق المكونات ويضاف النعناع الجاف وتقلب المكونات جيدًا. تخفض درجة الحرارة وتترك الكوسة على النار الهادئة حتى تنضج تمامًا.

ترفع الكوسة من على النار وتقدم مع الأرز.





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- تورلي بصلصة البقدونس

كوب بطاطس مكعبات

كوب كوسة مكعبات

كوب جزر مكعبات

كوب قرنبيط زهرات

كوب بسلة

كوب فاصوليا طازجة قطع

٢ كوب باذنجان مقلي

٢ بصلة أثمان

ربع كوب ثوم شرائح

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

زيت نباتي

لعمل صلصة البقدونس

٢ حزمة بقدونس

لتر مرقة

رشة بيكينج صودا

طريقة التحضير

تخلط كل الخضروات معًا ويضاف لها التوابل والزيت. ينقل الخليط لطبق بايركس ويترك جانبًا.

يضرب البقدونس في الخلاط مع المرقة والبيكينج صودا حتى ينعم تمامًا. تصب صلصة البقدونس على الخضروات وينقل الطبق لفرن ساخن حيث يترك لينضج على درجة حرارة ٢٠٠.

عند تمام النضج يرفع الطبق من الفرن ويقدم ساخن مع الأرز الأبيض.

- الفتة البيضاء

عيش بلدي محمر

كوب سوداني محمر

لحمة مسلوقة

مرقة سلق اللحمة

لعمل الأرز

٣ كوب أرز مصري مغسول ومصفى

٤ حبات مستكة

٤ فص حبهان

٢ ورقة لاورا

ملح

سمنه

٣ كوب مرقه

لعمل الصلصة البيضاء

٣ ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٣ ملعقة كبيرة كزبرة جافة

نصف كوب خل

لتر مرقه

٤ ملعقة كبيرة دقيق

طريقة التحضير

لعمل الأرز تسخن السمنة مع المستكة حتى تذوب المستكة تمامًا. يضاف الأرز ومعه كل التوابل الصحيحة ويقلب جيدًا في السمنة. يسقى الأرز من مرقة سلق اللحم ويضاف الملح. يترك الأرز على نار مرتفعة حتى يتشرب المرقة ومن ثم تخفض درجة الحرارة ويترك ليتم نضجه على البخار.

لعمل الصلصة البيضاء يشوح الثوم والكزبرة في السمنة حتى يحصلان على لون ذهبي فاتح. يضاف الدقيق ويشوح في السمنة بدون أي تغيير في اللون. يضاف الخل ويقلب سريعًا مع كل المكونات ومن ثم تصب المرقة وتقلب بإستمرار حتى يغلي الصوص ويتكثف.

لتجميع طبق الفتة تفرد طبقة من الخبز البلدي المقلي وتسقى بالمرقة وبالقليل من الصلصة البيضاء. يغطى الخبز بالأرز تمامًا وتوزع الصلصة البيضاء على الوجه. توزع قطع اللحمة على الوجه وتضاف أي مكسرات حسب الرغبة ويقدم الطبق.





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- لوبياء بعين سوداء بصلصة الكزبرة

٥٠٠ جم لوبيا بعين سوداء

بصلة مفرومة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٢ فلفل رومي مفروم

١ فلفل أحمر حار صحيح

٢ حزمة كزبرة

¼ كوب عصير ليمون

لتر مرقة

¼ ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كمون

رشة جوزة الطيب

٢ ورقة لورا

ملح وفلفل أسود

سمنة

طريقة التحضير

تسلق اللوبياء ثلاث أرباع سلق قبل الطهي لتسريع عملية الطهي.

تضرب الكزبرة في الخلاط مع المرقة حتى تنعم تمامًا وتترك جانبًا لحين الإستخدام.

يشوح البصل في السمنة مع الثوم وورق اللورا والكزبرة الجافة وجوزة الطيب والحبهان حتى يذبل. يضاف الفلفل الرومي والفلفل الحار وتشوح المكونات. تضاف اللوبياء المسلوقة ويضاف معها صوص الكزبرة. تغطى اللوبياء وتترك على نار مرتفعة حتى تنضج تمامًا. عند تمام النضج ترفع اللوبياء من على النار ويضاف لها الكمون وعصير الليمون.

تقلب المكونات وتقدم اللوبياء مع الأرز الأبيض.





- صينية بطاطس بالبشاميل

كيلو ونص بطاطس

٢ بصلة جوليان

٢ فلفل ألوان جوليان

٨ فص ثوم شرائح

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

زيت نباتي

لعمل البشاميل

لتر ونص حليب

٦ ملعقة كبيرة دقيق

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

سمنة

طريقة التحضير

تسلق البطاطس بالقشر حتى تنضج بنسبة ٧٥٪ ومن ثم ترفع من الماء وتترك لتبرد تمامًا. تقشر البطاطس وتقطع شرائح متوسطة السمك.

يحضر طبق بايركس وينقل به البصل مع الثوم والفلفل والتوابل. يضاف الزيت وتفرك كل المكونات معًا جيدًا. ترص شرائح البطاطس فوق الخليط وتتبل برشة من الملح والفلفل الأسود.

لعمل صوص البشاميل يشوح الدقيق في السمنة سريعًا وبدون أي تغيير في اللون. يصب الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر وتضاف التوابل. يقلب البشاميل بإستمرار حتى يغلي ويتكثف.

يرفع البشاميل من على النار ويصب فوق البطاطس حتى يغطيها تمامًا. ينقل الطبق لينضج في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ ويترك ليحمر الوجه. عند تمام النضج يرفع الطبق من الفرن ويقدم مع الأرز.

-طاجن بسلة بالجزر بالصوص الابيض

كيلو بسلة بالجزر

٤ صدور دجاج

كوب كريمة

٢ كوب مرقة

٢ كوب حليب

٤ ملعقة كبيرة دقيق

زبدة

جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

يحضر طبق بايركس وتضاف به البسلة والجزر وتتبل بالملح والفلفل الأسود.

تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل وجوزة الطيب وتشوح في الزبدة حتى تحصل على لون ذهبي. تنقل صدور الدجاج في الطبق البايركس مع البسلة والجزر.

لعمل الصوص تضاف قطعة زبدة في نفس طاسة الدجاج ويضاف معها الدقيق حيث يشوح سريعًا بدون تغيير في اللون. يصب الحليب تدريجيًا ومن ثم المرقة وتضاف التوابل. تقلب المكونات بإستمرار حتى يغلي الصوص ويتكثف. تضاف الكريمة وتقلب ويرفع الصوص من على النار.

يصب الصوص في الطبق البايركس ليغطي المكونات تمامًا. ينقل الطبق لينضج في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ وحتى يحمر الوجه ويتم نضج الدجاج.

يقدم الطبق ساخن مع الأرز أو المكرونة.





- مكرونة الكاري والخضروات

‎٣٥٠ جم مكرونه بينا نصف سلق

‎بصله مفرومه

‎٥ فص ثوم مفروم

‎٢٥٠ جم مشروم شرائح

‎٥٠٠ جم بسلة بالجزر

‎١فلفل أحمر حار مفروم

‎نصف كوب كزبرة مفرومه

‎ملعقة كبيرة كاري بودر

‎ملعقه صغيره بودرة زعفران

‎ملح وفلفل أسود

‎٥٠٠ مللي كريمة

‎ملعقة كبيرة دقيق

‎زبده

‎طريقة التحضير

‎في إناء الطهي تضاف كمية من الزبده ويشوح بها البصل حتى يحصل على لون ذهبي. يضاف المشروم ويشوح ومن ثم تضاف بقية الخضروات. تضاف التوابل وتقلب سريعا مع الخضروات ومن ثم تضاف الكريمه والكزبره. يذاب النشا في القليل من الماء ويضاف على الصوص مع التقليب. يترك الصوص ليغلي ويتكثف ومن ثم تضاف المكرونه وتترك مع الصوص حتى يتم نضجها. ترفع المكرونه من على النار وتقدم.





- طاجن مكرونة ميكس

٣٥٠ جم مكرونة بينا نصف سلق

٢ صدر دجاج مكعبات

٥٠٠ جم سجق بلدي قطع

٢ بصلة جوليان

٦ فص ثوم شرائح

٢ فلفل رومي جوليان

١ فلفل أحمر حار شرائح

كوب بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

مرقة لحمة

كوب جبنة موتزاريلا

كوب جبنة شيدر

نصف كوب رومي مبشورة

طريقة التحضير

في إناء الطهي تضاف كمية من الزيت. يشوح للسجق حتى يحصل على لون ذهبي فاتح. تضاف قطع الدجاج وتشوح مع السجق حتى تحصل على نكهته المبهرة. يضاف البصل ويشوح حتى يذبل. تضاف الخضروات والخضرة والتوابل ويشوح الخليط. تضاف المرقة ويترك الخليط ليغلي ويتكون صوص خفيف. يرفع الخليط من على النار ويقلب مع المكرونة جيدا. تنقل المكرونة لطبق فرن أو طاجن ويغطى الوجه بالجبن. يخبز الطاجن في فرن ساخن على درجة حرارة ٢٠٠ حتى تنضج المكرونة ويحمر الوجه.



