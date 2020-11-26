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طريقة عمل سلطة البطاطس بطرق مختلفة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:52 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

يمكنك تقديم وصفة سلطة البطاطس والثوم اللذيذة  بطرق مختلفة ويمكنك تناولها بين الوجبات أو تناولها كوجبة عشاء فى المساء فهى تمنحك الشبع لغناها بكم كبير من الألياف.


إليك مكونات  سلطة البطاطس والثوم  وخطوات تحصيرها بطرق مختلفة يقدمها موقع بولد سكاى الهندى


سلطة البطاطس والثوم

إليك كيف يمكنك عمل وصفة سلطة البطاطس والثوم

الكمية تكفي.. 3 أفراد

وقت التحضير: 15 دقيقة

وقت الطهي: 20 دقيقة


المكونات ..

 1 ملعقة كبيرة ثوم

2 ملعقة كبيرة لبن رايب

 1 ملعقة صغيرة  لبن بودرة

½ ملعقة صغيرة مسحوق خردل

مسحوق فلفل أسود

1كوب سبانخ مبشور

 2 كوب بطاطس مسلوق

ملح للتذوق

خطوات الاعداد

فى وعاء يمكنك إضافة  جميع المكونات معًا وخفقها حتى تتجانس ثم يتم وضعها فى الثلاجة .

 أخرجيها من الثلاجة.

الآن ضعى السبانخ الطازجة في وعاء من الماء المثلج لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى تصبح الأوراق طرية.

الآن نأخذ البطاطس المسلوقة ونهرسها بملعقة مسطحة.

ضعي البطاطس المهروسة في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى تبرد قليلًا.

بعد 15 دقيقة ، أخرجي البطاطس واخلطيها في الوعاء مع أوراق السبانخ. أضيفى القليل من الملح فوق المكونات في الوعاء.

أضيف الآن الصلصة إلى الوعاء

تخلط المكونات  جيدًا. لا تضيف الكثير من التتبيلة لأنها ستصبح ممتلئة جدًا وثقيلة بحيث لا يمكن تناولها.

سلطة البطاطس والبازلاء بالثوم
مكونات:
1/2 كيلو جرام بازلاء
1/2 كيلو جرام بطاطس
2 حبة كبيرة جزر
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة صغيرة شاي
ملعقة كبيرة من الخل الأبيض
كوب كبير مايونيز
نصف ملعقة ثوم مفروم

طريقة :
تحتاج هذه الوصفة إلى تحضير المكونات الخاصة بها، وذلك عن طريقة تقطيع الخضروات وتسويتها. 
يجب القيام بتقشير الجزر وتقطيعه لمكعبات صغيرة مناسبة، ثم بعد ذلك يغسل جيدًا بالماء الجاري للتخلص من الشوائب العالقة به، وكذلك الحال في البطاطس، تقشر ثم تقطع مكعبات صغيرة، ثم تغسل بالماء الجاري، ومعهم البازلاء التي يجب أن تغسل جيدًا وبعد سلق كافة مكونات يتم  يتم دمج مكونات السلطه وإضافة المايزنيز والثوم المفروم  .
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