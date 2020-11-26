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مرأة

أشهى أنواع السلاطات.. سلطة الذرة والفاصوليا بالكريمة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
تعد سلطة الذرة والفاصوليا.من أشهر أنواع السلاطات  لتحضير هذه الوصفة الصحية للسلطة ، يجب استخدام الخضار الطازجة فقط. الفاصوليا والبطاطا الحلوة والذرة الحلوة هي بعض من الخضار التي تستخدم لجعل الوصفة أكثر متعة.

إليك كيفية تحضير وصفة السلطة اللذيذة  يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

الكمية تكفي فردين

وقت التحضير:

18 دقيقة

وقت الطهي
: 20 دقيقة

مكونات السلطة:

فاصوليا بيضاء
- 200 جم فاصوليا حمراء
- 100 جم فاصوليا خضراء
- 100 جم (مسلوق) ذرة حلوة
- نصف كوب بطاطس
جزر


مكونات صلصة الكريمة:

-قشطة
- نصف كوب مايونيز
- نصف كوب سكر
- 1 ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الأبيض
- ملعقة صغيرة ملح للتذوق

طريقة عمل صلصة الكريمة:

أضف الكريمة والمايونيز والسكر ومسحوق الفلفل الأبيض والملح في وعاء.

تخلط هذه المكونات جيدًا وتترك جانبًا.

خطوات عمل السلطة :

تحتاج أولًا إلى نقع الفاصوليا البيضاء والحمراء في الماء. اتركه جانبًا لمدة 10 دقائق

نضيف هذه الحبوب في مقلاة ونضيف الماء ونغليها لمدة 10 دقائق. عندما تنتهي ، تخلص من الماء.

في وعاء الخلط أضيفي الفاصوليا المسلوقة (الحمراء والبيضاء) والفاصوليا الخضراء والذرة الحلوة والبطاطا والجزر والفواكه. امزج كل هذه المكونات جيدًا.

عندما تتحول المحتويات إلى واحدة ، أضيفي صلصة الكريمة فوق الفاصوليا المسلوقة واخلطيها جيدًا.
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