طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات والأسماك

طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات

مقادير طريقة عمل سلطة الطحينة للمشويات

5- يمكن إضافة البقدونس المفروم إلى الطحينة.

5- يمكن إضافة البقدونس المفروم إلى الطحينة.

2- يضاف الملح والكمون إلى المكونات وتخلط جيدًا.

سلطة الطحينة للمشاوي

3- يوضع الثوم المفروم مع الخليط السابق، ويتم التقليب حتى الحصول على الخليط المتجانس.

2- أضيفي الخل وعصير الليمون إلى الخليط، مع التقليب.

طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادى

مقادير طريقة عمل سلطة الطحينة بالزبادى

3- يضاف زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود، وتخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس.

3- يضاف زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود، وتخلط المكونات جيدًا حتى تتجانس.

طريقة عمل سلطة الطحينة بدون زبادي

3- أضيفي قطع الطماطم، والخيار، والبصل، والفجل، ويتم التقليب جيدًا.

3- أضيفي قطع الطماطم، والخيار، والبصل، والفجل، ويتم التقليب جيدًا.

2- أضيفي مقدارا من الماء إلى الخليط، ويتم المزج حتى الحصول على الطحينة متماسكة القوام.

2- أضيفي مقدارا من الماء إلى الخليط، ويتم المزج حتى الحصول على الطحينة متماسكة القوام.

2 حبة من الفجل مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم

2 حبة من الفجل مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم

ثمرة من الطماطم مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم

ثمرة من الطماطم مقطعة إلى قطع متوسطة الحجم

2 ثمرة خيار مقطعة إلى قطع متوسطة في الحجم

2 ثمرة خيار مقطعة إلى قطع متوسطة في الحجم

طريقة عمل سلطة الطحينة مثل المطاعم

3- نقوم بإضافة الماء الفاتر بالتدريج، ونقلب إلى ان تصل للقوام المطلوب .

2- ثم نضيف الخل والليمون، ونقلب كويس

سلطة الطحينة للسمك

4- تفرم حزمة البقدونس فرمًا ناعمًا.

4- تفرم حزمة البقدونس فرمًا ناعمًا.

3- يسكب القليل من الماء على الخليط.

3- يسكب القليل من الماء على الخليط.

ربع ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة

ثلاثة حبات من الثوم أو حسب الرغبة

ثلاثة حبات من الثوم أو حسب الرغبة

طريقة عمل سلطة الطحينة بالدقيق

مقادير طريقة عمل سلطة الطحينة بالدقيق

كوب إلا ربع من السمسم

كوب كامل من الدقيق الأبيض الفاخر

نصف كوب من الزيت النباتي





طريقة عمل سلطة الطحينة بالدقيق



1- يتم فرز السمسم جيدًا للتخلص من الشوائب، ثم نضعه في طاسة على النار لمدة دقيقتين حتى يصبح ذهبي اللون، وذلك حتى يتم تحميص السمسم وهي من الخطوات الهامة للحصول على طحينة سمسم ذات طعم رائع وطازج.





2- نضع السمسم في مطحنة البهارات ونطحنه حتى يصبح ناعمًا.





3- نضع الزيت والدقيق في الخلاط ونبدأ في خفقها سويًا.





4- نضيف السمسم المطحون مع استمرار الخفق.





5- إذا وجدنا الخليط يابسًا نزيد كمية أخرى من الزيت بشكل تدريجي حتى نحصل على القوام المرغوب به.





6- تقليب الخليط بشكل جيد حتى يصبح خليط متجانس، وخاليًا من أي تكتلات.



