صحية جدا .. ما الذي يحدث للجسم عند تناول الطحينة

تعد الطحينة من أشهر المقبلات على الطعام، فهي تتميز بان تناولها يتناسب مع العديد من الأكلات، كما ان مذاق الطحينة رائع ويفضله العديد من الأشخاص، وكشف موقع " health line " عن فوائد صحية رائعة للطحينة، وتشمل :
- تحتوي الطحينة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، كما أنها غنية بالدهون غير المشبعة الاحادية المضادة للالتهابات.
- تعتبر الطحينة غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على وقاية الجسم من العديد من الأمراض خاصة السرطان.
- يعتبر السمسم هو المكون الرئيسي للطحينة، واثبتت الأبحاث ان بذور السمسم قد يقلل من عوامل الخطر لأمراض القلب وخطر الإصابة بمرض السكري.
- تبين أن مستخلص زيت السمسم الموجود في الطحينة، وبذور السمسم له صفات مضادة للبكتيريا.
- تحتوي بذور السمسم والطحينة على مركبات قد تعزز صحة الدماغ وتحمي الخلايا العصبية، وتحمي الجهاز العصبي من التلف.
- تحتوي بذور السمسم الموجودة في الطحينة على مركبات قد تحمي الكبد والكليتين من التلف.