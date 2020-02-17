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مرأة

صحية جدا .. ما الذي يحدث للجسم عند تناول الطحينة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:46 ص
صحية جدا .. ما الذي
صحية جدا .. ما الذي يحدث للجسم عند تناول الطحينة
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رضوى حسام
تعد الطحينة من أشهر المقبلات على الطعام، فهي تتميز بان تناولها يتناسب مع العديد من الأكلات، كما ان مذاق الطحينة رائع ويفضله العديد من الأشخاص، وكشف موقع "  health line  " عن فوائد صحية رائعة للطحينة، وتشمل : 

- تحتوي الطحينة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، كما أنها غنية بالدهون غير المشبعة الاحادية المضادة للالتهابات.
- تعتبر الطحينة غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على وقاية الجسم من العديد من الأمراض خاصة السرطان.
- يعتبر السمسم هو المكون الرئيسي للطحينة، واثبتت الأبحاث ان بذور السمسم قد يقلل من عوامل الخطر لأمراض القلب وخطر الإصابة بمرض السكري.
- تبين أن مستخلص زيت السمسم الموجود في الطحينة، وبذور السمسم له صفات مضادة للبكتيريا.
- تحتوي بذور السمسم والطحينة على مركبات قد تعزز صحة الدماغ وتحمي الخلايا العصبية، وتحمي الجهاز العصبي من التلف.
- تحتوي بذور السمسم الموجودة في الطحينة على مركبات قد تحمي الكبد والكليتين من التلف.

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