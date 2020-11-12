حلو وحادق.. طريقة عمل الطحينة الخام في المنزل

لا غنى عن المقبلات على سفرتك وتعد أفضل المقبلات سلطة الطحينة فهى من الوصفات السهلة السريعة التي يبحث عنها كثيرون فيمكنك بدلا من شرائها من الأسواق تحضير الطحينة فى مطبخك بمذاق ألذ وطعم مميز فهى من أهم السلطات التي يحرص العديد على تناولها.
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طريقة عمل سلطة الطحينة بالدقيق للشيف نجلاء الشرشابي
قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل سلطة الطحينة بالدقيق بأسهل الخطوات وأقل المكونات.
مقادير سلطة الطحينة بالدقيق
كوب سمسم محمص
كوب فول سوداني محمص
كوب دقيق
كوب زيت
طريقة تحضير سلطة الطحينة بالدقيق
-يطحن السمسم ويوضع فى الخلاط
-يطحن الفول السودانى ويضاف فى الخلاط
-يضاف الزيت والدقيق ويقلب
- ثم يحفظ فى برطمان نظيف جاف حتى الإستخدام.
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طريقة عمل الطحينه فاطمة أبو حاتى بالمقادير
كوب طحينه
كوب زبادي
رغيف عيش شامي منقوع في ماء
كوب ماء
ربع كوب زيت
ربع كوب خل
ربع عصير ليمون
معلقه صغيره توم مفروم ناعم
معلقه صغيره شطه
ملح وكمون
للتقديم شبت مفروم
معلقه بابريكا
طريقة عمل الطحينه فاطمة أبو حاتى بالخطوات
في الكبه الكهربائية توضع كافة المكونات ويتم مزجهم حتي الحصول عالقوام المطلوب ويتم إضافة الطحينة والقليل من الزيت الزيتون
وتزين بالكمون والبقدونس
طريقة عمل الطجينة بالسمسم والسودانى والكاكو لغادة التلى.
طحينة بالسمسم والسودانى لغادة التلى بالمقادير :
2 كوب سكر بودرة
2 كوب لبن بودرة
1 و ربع كوب طحينة
2 كوب مكسرات
2 ملعقة كبيرة كاكاو
طريقة عمل حلاوة طحينية بالسمسم والسودانى والكاكو:
فى الكبة يخلط كل من السكر البودرة مع اللبن البودرة
فى وعاء يضاف الكاكاو ثم تضاف الطحينة حتى تتماسك
فى علبة حفظ طعام يضاف السمسم والسودانى وتحفظ في الثلاجة حتى تتماسك لمدة ليلة كاملة.