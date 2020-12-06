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فن

نجلاء بدر تبدأ تصوير مسلسل نسل الأغراب والانتهاء من "لؤلؤ" قريبا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:39 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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سعيد فراج
علم «صدى البلد» أن الفنانة نجلاء بدر، بدأت مؤخرًا في تصوير مشاهدها بمسلسل «نسل الأغراب» مع الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، والمنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021. 

وبدأت نجلاء بدر تصوير المشاهد في مسلسل «نسل الأغراب» قبل أيام قليلة، وتواصل التوصير في الأيام الحالية على قدم وساق، في الوقت الذي باتت في منشغله بالتصوير حتى أخر دسيمبر الجاري، ومن جهة أخرى أوشكت «نجلاء» على الإنتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسل «لؤلؤ». 

وتشارك نجلاء بدر  في بطولة مسلسل "لؤلؤ" الذي بدأ تصويره منتصف الشهر الماضي من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. 

جدير بالذكر أن مسلسل «نسل الاغراب» لـ أحمد السقا وأمير كرارة -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2021، تدور أحدثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري. 

مسلسل «نسل الاغراب» بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبو اليزيد، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي. 
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