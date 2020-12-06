الصور الأولى.. الجيزة تبدأ الغلق الجزئي لشارع الهرم لمدة 5 سنوات

بدأت الهيئة القومية للأنفاق والشركة المنفذة لمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بمحطات (الرماية ، الأهرام) في تسلم شارع الهرم، ووضع الحواجز الحديدية وغلق الشارع أمام حركة مرور السيارات.

وبدأت الشركة المنفذة للمشروع في أعمال الغلق الجزئي لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 متر بطول 404 امتار.

و تشمل الأعمال الغلق الجزئي لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان وذلك لمدة خمس سنوات.

من جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه جارى وضع عددًا من الحلول المرورية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لمواجهة تحديات تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق المقرر بدء أعماله خلال الفترة المقبلة وما يتبعها من تنفيذ أعمال غلق جزئي او كلى لعدد من القطاعات بشوارع حيوية مثل شارع الأهرام ومنطقة الرماية وغيرها من مسار أعمال تنفيذ المشروع .

وكلف المحافظ كلا من رئيس مدينة الجيزة ورئيس حى الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال إزالة العقارات المنزوع ملكيتها والتى تم تعويض أصحابها والمتعارضه مع مسار المشروع لاستكمال إنشاء مسار المحور والبدء فى أعمال رصفة والذى سيساهم فى تخفيف الكثافات المرورية لشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وأكد راشد ان المحافظة سعت خلال الشهور الماضية على رفع كفاءة وتطوير ورصف عددا من الشوارع سواء المتفرعة من شارع الاهرام او الرابطة بين شارع الأهرام وشارعى الملك فيصل وترسا منها شوارع المحولات، المطبعة والشعب ومستشفى الصدر واحمد كامل ومحمود سامى البارودى ونشأت وأحمد لطفى السيد والثلاثينى و فاطمة رشدى ومهران وخالد امين وسلامة الأراضي وبسام الشريف وحسن محمد ومصطفى كامل وضياء والتعاون والعريش وسهل حمزة وعز الدين عمر والمستشفى وعبد النعيم والمريوطية وذلك لتخفيف حدة الكثافات المرورية المتوقعة بتلك القطاعات الحيوية أثناء تنفيذ مترو الأنفاق .

وأشار الى انه جاري استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة لعددًا من الشوارع الأخرى فى إطار القيام المحافظة بتطوير منظومة الطرق بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

الجولة التى قام بها محافظ الجيزة رافقة خلالها اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء خالد عصر رئيس حى الهرم ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس .