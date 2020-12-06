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أخبار البلد

شاهد.. رد فعل المصريين بـ فرنسا لحظة مرور موكب الرئيس السيسي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:39 م
المصريون بفرنسا
المصريون بفرنسا
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سعيد العربي
استقبال حافل بالهتافات والأعلام أقامه أبناء الجالية المصرية بفرنسا خلال مرور موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال جولة يجريها بفرنسا بدعوى من رئيس فرنسا.

وردد أبناء الجالية لحظة مرور موكب الرئيس السيسي هتافات "يعيش الرئيس السيسي ويحيا الهلال مع الصليب وتحيا مصر"، تأكيدا على الترحيب بالزيارة.

ورفع أبناء الجالية الأعلام المصرية وحملو صور الرئيس السيسي تعبيرا عن فرحتهم بالزيارة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا لمناقشة عدد من الملفات الهامة مع نظيره الفرنسي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار أورلي بباريس في مستهل زيارة لفرنسا تشمل لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.


ويقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بزيارة رسمية إلى فرنسا تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتأتى الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة، حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون،  وستتناول جميع جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.


وتربط مصر علاقات قوية بفرنسا، تمتد منذ سبعينيات القرن الماضي، تم خلالها تمويل برامج ومشروعات تنموية وفقًا للأولويات التنموية لمصر، وذلك في شكل تمويل تمويلات ومنح تنموية بلغ إجماليها حوالى 7,5 مليار يورو، في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما يبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.
شاهد.. رد فعل المصريين بـ فرنسا لحظة مرور موكب الرئيس السيسي
شاهد.. رد فعل المصريين بـ فرنسا لحظة مرور موكب الرئيس السيسي
شاهد.. رد فعل المصريين بـ فرنسا لحظة مرور موكب الرئيس السيسي
شاهد.. رد فعل المصريين بـ فرنسا لحظة مرور موكب الرئيس السيسي
شاهد.. رد فعل المصريين بـ فرنسا لحظة مرور موكب الرئيس السيسي
شاهد.. رد فعل المصريين بـ فرنسا لحظة مرور موكب الرئيس السيسي
شاهد.. رد فعل المصريين بـ فرنسا لحظة مرور موكب الرئيس السيسي
شاهد.. رد فعل المصريين بـ فرنسا لحظة مرور موكب الرئيس السيسي
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