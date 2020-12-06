مسلح يقتحم جامعة أمريكية

أفادت إدارة الطوارئ بجامعة ولاية كينيساو، في جورجيا، بأنه تم الإبلاغ عن وجود مشتبه به مسلح في حرم ماريتا الجامعي، اليوم الأحد، وحثت الطلاب على الاحتماء في مكان آمن "حتى إشعار آخر" أو السيطرة على الوضع الأمني داخل الجامعة.





وذكرت وسائل الاعلام الامريكية أنه تم الإبلاغ عن "دخيل مسلح'' في حرم ماريتا الجامعي بجامعة ولاية كينيساو في جورجيا اليوم، حيث حثت مجموعة إدارة الطوارئ بالجامعة الطلاب على المأوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





وطتالب مكتب إدارة الطوارئ بالجامعة الطلاب بإطفاء الأنورا ووقف الهواتف المحمولة إذا أمكن.





ووفقًا للبيان، شوهد المشتبه به لآخر مرة داخل أحد المباني في الحرم الجامعي



