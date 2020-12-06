ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسلح يقتحم جامعة أمريكية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:43 م
جامعة كينيساو -
جامعة كينيساو - جورجيا
Advertisements
على صالح
أفادت إدارة الطوارئ بجامعة ولاية كينيساو، في جورجيا، بأنه تم الإبلاغ عن وجود مشتبه به مسلح في حرم ماريتا الجامعي، اليوم الأحد، وحثت الطلاب على الاحتماء في مكان آمن "حتى إشعار آخر" أو السيطرة على الوضع الأمني داخل الجامعة.

وذكرت وسائل الاعلام الامريكية أنه تم الإبلاغ عن "دخيل مسلح'' في حرم ماريتا الجامعي بجامعة ولاية كينيساو في جورجيا اليوم، حيث حثت مجموعة إدارة الطوارئ بالجامعة الطلاب على المأوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطتالب مكتب إدارة الطوارئ بالجامعة الطلاب بإطفاء الأنورا ووقف الهواتف المحمولة إذا أمكن.

ووفقًا للبيان، شوهد المشتبه به لآخر مرة داخل أحد المباني في الحرم الجامعي 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج منزلي لـ بلع اللسان

بأسعار ومواصفات خيالية.. شاهد سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 من الداخل والخارج.. فيديو وصور

5 أطعمة تساعد على تنظيف الأوعية الدموية وصحة القلب