مواجهة درامية.. رجل شجاع يصارع دبا مفترسا لإنقاذ كلبه.. صور

أقدم رجل شجاع على إنقاذ كلبه من فصيلة البيتبول، من مخالب دب ضخم وإبقائه على قيد الحياة.

قال كالب بنثام ، من مقاطعة نيفادا بولاية كاليفورنيا ، إنه سمع صوت هدير خارج نافذته، فذهب للتحقيق ورأى دبًا ضخمًا بفكيه ملتصقين حول رأس كلبه في محاولة جره إلى الغابة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، اوضح كالب إنه اتجه مباشرة لقتال وضرب الدب في وجهه على أمل أن يترك كلبه .

وقال مالك الكلب "ركضت نحو الدب ، أمسكت به من حلقه وبدأت في ضربه على الوجه و العين حتى ترك كلبي".

وأوضح إنه لم يتردد للحظة، في انقاذ كلب الذي يعتبره كأبنه الصغير، و لحسن الحظ لم يجرح صاحب الكلب في المواجهة الدرامية مع الدب ، الذي يقدر وزنه بحوالي 350 رطلًا .

و احتاج الكلب إلى علاج منقذ للحياة في مستشفى ماذر لود البيطري، و وخضع لعملية استغرقت ثلاث ساعات شملت غرز ودبابيس في جانب رأسه وفوق عينيه.