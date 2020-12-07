عقب إصابته بـ كورونا.. نقل محامي ترامب إلى المستشفى

كشفت مصادر أمريكية، اليوم الإثنين، عن نقل رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى المستشفى، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت المصادر إلى شبكة "اي بي سي نيوز" الأمريكية إن جولياني تم نقله إلى المركز الطبي بجامعة جورج تاون في واشنطن، لتلقي العلاج عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وأعلن ترامب، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إصابة محاميه جولياني بفيروس كورونا.





وقال "ترامب"، إن "جولياني" كان أعظم عمدة في تاريخ مدينة نيويورك، وعمل بكل جهده لفضح أكثر الانتخابات فسادا.





وأضافت ترامب أن محاميه أصيب بالفيروس الصيني، متمنيا أن تتحسن صحته ويتعافى في أقرب وقت.



