ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فابينيو يحتفل بفوز ليفربول على ووليفرهامبتون: أداء رائع وليلة خاصة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:35 ص
فابينيو
فابينيو
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل فابينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي بفوز فريقه على فريق ووليفرهامبتون  في إطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز. 

ونشر فابينيو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور له مع أصدقاءه بالقريق من المباراة وعلق قائلا: "أداء رائع وليلة خاصة للجميع هيا بنا". 

ونجح فريق ليفربول في الفوز على ولفرهامبتون بنتيجة 4-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأنفيلد ، في إطار الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ، في مباراة شهدت تألق محمد صلاح حيث نجح في تسجيل هدف وصناعة أخر.

وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول بعدما تلقى تمريرة رائعة أيضًا من قائد الفريق هندرسون ووضعها على يسار الحارس ليخرج ليفربول متقدمًا في الشوط الأول .

وجاء الهدف  الثاني في الدقيقة 58 عن طريق فينالدوم بعدما تلقى تمريرة رائعة من قائد الفريق هندرسون ليضعها في الزاوية ال90 على يسار الحارس محرزًا الهدف الثاني لفريقه ويقربه من حصد الثلاث نقاط .

استطاع المدافع الكاميروني جويل ماتيب لاعب نادي ليفربول من إضافة الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي تجمع بينه وبين ولفرهامبتون حاليًا على ملعب الأنفيلد وذلك عن طريق ضربة رأسية من صناعة النجم المصري محمد صلاح.


نجح فريق ليفربول في إضافة الهدف الرابع في المباراة التي تقام على ملعب الأنفيلد أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي وذلك عن طريق النيران الصديقة حيث قام أرنولد الظهير الأيمن بإرسال عرضية ليضعها مدافع ولفرهامبتون بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة 4-0 حتى الآن.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني للدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة خلفًا لفريق توتنهام بفارق الأهداف و الذي فاز بهدفين أيضًا على حساب أرسنال اليوم عن طريق كين وسون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق من فابينيو بعد فوز ليفربول على ليستر سيتي

عودة الملك.. هدف محمد صلاح في مرمى وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي ..فيديو

فينالدوم يضيف الثاني لـ ليفربول على حساب وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أسيست صلاح.. ماتيب يضيف الثالث لليفربول أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

نيران صديقة.. هدف رابع لليفربول أمام ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

صلاح يتألق ويقود ليفربول للفوز برباعية على ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

السولية: اللعيبة كلها بتحب الشناوي وهو أحسن لاعب الموسم ده.. فيديو

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

عم حارث: مش هسيب الأهلي حتى لو جالي 40 مليون جنيه

الكشف عن معلومات جديدة حول اغتيال أكبر علماء إيران

فابينيو يحتفل بفوز ليفربول على ووليفرهامبتون: أداء رائع وليلة خاصة

لاستجابة الدعاء في نفس اللحظة.. عليك بهذه الشروط والصيغ والأوقات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مخملي .. ريم البارودي تستعرض أناقتها بإطلالة جديدة

غيّر حياتك واحترف النوم.. القيلولة أثناء العمل تحسن من كفاءة الموظفين

الطباخ الآلي.. روبوت يمكنه طهي 5 آلاف وصفة والسعر خيالي| صور