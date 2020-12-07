كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان القناطر الخيرية في أول أيام جولة الإعادة..فيديووصور

توافد اليوم الاثنين،عدد من الناخبين علي لجان القناطر الخيرية على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في أول أيام جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب.

وشهدت لجان القناطر الخيرية إقبالا كبيرا من كبار السن والسيدات للإدلاء بأصواتهم.

وتفقد اللمستشار محمد عبد السميع عدد من لجان القناطر لمتابعة سير العملية الانتخابية .





وتجري جولة الإعادة في 6 دوائر انتخابية بواقع 26 مرشحا في الدوائر الانتخابية و4 مرشحين بكل دائرة ما عدا دائرة الباجور اثنين مرشحين.





وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتوفير كل سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية، موجهًا بتكثيف المتابعة على أعمال النظافة حول اللجان ومراكز الاقتراع.



