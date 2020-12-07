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أخبار البلد

كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان القناطر الخيرية في أول أيام جولة الإعادة..فيديووصور

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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منار نور _ صلاح مهدي
توافد اليوم الاثنين،عدد من الناخبين علي لجان القناطر الخيرية على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في أول أيام جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب.

وشهدت لجان القناطر الخيرية إقبالا كبيرا من كبار السن والسيدات للإدلاء بأصواتهم.

وتفقد اللمستشار محمد عبد السميع عدد من لجان القناطر لمتابعة سير العملية الانتخابية . 

وتجري جولة الإعادة في 6 دوائر انتخابية بواقع 26 مرشحا في الدوائر الانتخابية و4 مرشحين بكل دائرة ما عدا دائرة الباجور اثنين مرشحين.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتوفير كل سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية، موجهًا بتكثيف المتابعة على أعمال النظافة حول اللجان ومراكز الاقتراع.

بالإضافة إلى رفع كل التراكمات أولا بأول بالشوارع الرئيسية والفرعية وتمهيد وتسوية الطرق والتأكد من توفير وسيلة إنارة بديلة حال انقطاع التيار الكهربائي وكذا توفير طفايات حريق جميع المقار الانتخابية والتأكد من صلاحيتها، مؤكدًا ضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى بكل المستشفيات العامة، وتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من المقار الانتخابية، وتواجد جميع أطقم الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية بالقري واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان القناطر الخيرية في أول أيام جولة الإعادة..فيديووصور
كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان القناطر الخيرية في أول أيام جولة الإعادة..فيديووصور
كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان القناطر الخيرية في أول أيام جولة الإعادة..فيديووصور
كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان القناطر الخيرية في أول أيام جولة الإعادة..فيديووصور
كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان القناطر الخيرية في أول أيام جولة الإعادة..فيديووصور
كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان القناطر الخيرية في أول أيام جولة الإعادة..فيديووصور
كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان القناطر الخيرية في أول أيام جولة الإعادة..فيديووصور
كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان القناطر الخيرية في أول أيام جولة الإعادة..فيديووصور
كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد الانتخابي بلجان القناطر الخيرية في أول أيام جولة الإعادة..فيديووصور
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