محافظ دمياط : انتظام سير العملية الانتخابية في أول أيام الإعادة لانتخابات النواب.. فيديو

أكدت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط ، انتظام سير العملية الانتخابية ، بشكل جيد ، في أول أيام جولة الإعادة لانتخابات النواب،لافتة إلى أن اللجان جميعها ، فتحت أبوابها ، لاستقبال الناخبين في موعدها .





وأضافت الدكتورة ، منال عوض، خلال برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن جميع اللجان مجهزة ، بشكل كامل ، من حيث توافر أدوات الوقاية ، والكراسي الخاصة ، بذوي الإحتياجات الخاصة .





وانطلقت اليوم جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 بالداخل ، حيث يبدأ الناخبون فى اختيار 101 مرشح من بين 202 مرشح متبقين من الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان.





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض عن تسلم القضاة المشرفين على اللجان الفرعية البالغ عددهم 12 ألف قاض الأوراق الانتخابية من بطاقات ابداء الرأي ومحاضر الاقتراع والفرز وكشوف الناخبين ومحضر الحصر العددي ومحضر الحفظ.





وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.





وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد قطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردي.





وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعد تجرى عليهم الانتخابات الاعادة بين 202 مرشح فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.





وتتمثل المقاعد التى حسمت فى 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعدا فرديا تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعدا وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى.



