وثيقة مكة المكرمة.. رابطة العالم الإسلامي تقود جهودا مكثفة لنشر السلام

قام الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى بجهود مكثفة لدعم الدور الذي تقوم به السعودية، التي دعت إلى بناء جسور المحبة والوئام الإنساني، والتصدي لممارسات الظلم والصدام الحضاري وسلبيات الكراهية، معتمدا على ما تحقق من نتائج في "وثيقة مكة المكرمة".









وقام العيسى بنشاط واسع في جميع دول العالم الإسلامي خلال الأشهر الأخيرة، حيث جعل في صلب اهتمامه منهج الوسطية التي حضت عليها الشريعة الإسلامية، وحرص على طرح العديد من القيم التي تضمنتها ودعت إليها "وثيقة مكة المكرمة"، التي من شأنها تعزيز السلام، انطلاقا من القيم المشتركة، واحترام الاختلافات بين المجتمعات في دول العالم الإسلامي، وذلك في عدد من المؤتمرات والفعاليات الإسلامية واللقاءات المباشرة واللقاءات عن بعد، وأحاديثه الفضائية، حيث شدد العيسى في لقاء مفتوح مع وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي عبر الاتصال المرئي على أن التعايش بين أتباع الأديان والثقافات يمثل حاجة ملحة تتطلبها مصلحة الجميع في مواجهة أصوات الكراهية والعنصرية، وشعارات الصدام والصراع الحضاري.









وفي الدورة 44 للمجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي التي انعقدت في الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة، أكد العيسى على أن وثيقة "مكة المكرمة " تلقي بظلالها على خير الإنسانية، معبرة عن أفق الإسلام الرفيع ونظرته المستنيرة للتنوع البشري، ودعوته للحوار والتواصل الحضاري، في مواجهة الشر وأفكار التطرف والكراهية والصدام الحضاري".







