ما هو الورم الميلانيني؟

قد يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد إذا كان لديه تاريخ عائلي لهذه الحالة.

الورم الميلانيني هو نوع من سرطان الجلد يحدث عندما تتحور الخلايا المنتجة للصبغة والتي تسمى الخلايا الصباغية وتبدأ في الانقسام دون حسيب ولا رقيب.





تتطور معظم الخلايا الصبغية في الجلد. يمكن أن تتطور الأورام الميلانينية في أي مكان على الجلد ، لكن بعض المناطق معرضة أكثر من غيرها. عند الرجال ، من المرجح أن تؤثر على الصدر والظهر. في النساء ، الساقان هي الموقع الأكثر شيوعًا. تشمل المواقع الشائعة الأخرى للورم الميلاني الوجه.





ومع ذلك ، يمكن أن يحدث سرطان الجلد أيضًا في العين وأجزاء أخرى من الجسم ، بما في ذلك - في حالات نادرة جدًا - الأمعاء.





الورم الميلانيني نادر نسبيًا عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.





تقدر جمعية السرطان الأمريكية (ACS) أنه سيكون هناك حوالي 96480 تشخيصًا جديدًا للورم الميلانيني في عام 2019. ويقدرون أيضًا أن حوالي 7230 شخصًا سيموتون بسبب سرطان الجلد في عام 2019.





المراحل

ستشير مرحلة السرطان عند التشخيص إلى مدى انتشاره بالفعل ونوع العلاج المناسب.





تصف إحدى طرق تحديد مرحلة الورم الميلاني السرطان في خمس مراحل ، من 0 إلى 4:





المرحلة 0: السرطان موجود فقط في الطبقة الخارجية من الجلد. يشير الأطباء إلى هذه المرحلة باسم "الورم الميلانيني في الموقع".

المرحلة 1: يصل سمك السرطان إلى 2 مم (مم). لم ينتشر بعد إلى الغدد الليمفاوية أو المواقع الأخرى ، وقد يتقرح أو لا يتقرح.

المرحلة 2: السرطان لا يقل سمكه عن 1 مم ولكن قد يزيد سمكه عن 4 مم. قد تكون متقرحة أو لا ، ولم تنتشر بعد إلى العقد الليمفاوية أو المواقع الأخرى.

المرحلة 3: انتشر السرطان إلى واحدة أو أكثر من العقد الليمفاوية أو القنوات اللمفاوية القريبة ولكن ليس في المواقع البعيدة. قد لا يكون السرطان الأصلي مرئيًا. إذا كان مرئيًا ، فقد يزيد سمكه عن 4 مم ومتقرح أيضًا.

المرحلة 4: انتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية البعيدة أو الأعضاء ، مثل الدماغ أو الرئتين أو الكبد.