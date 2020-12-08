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برلمان

تعرف على طريقة التصويت في المرحلة الأخيرة من انتخابات النواب

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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أحمد أيمن
تنطلق، اليوم الثلاثاء، آخر أيام التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الثانية والأخيرة بانتخابات مجلس النواب، التي بدأت أمس الاثنين، في 13 محافظة تمهيدًا لإكمال عقد الفائزين في انتخابات مجلس النواب.

تجرى المنافسة في هذه الجولة بين 200  مرشح على 100 مقعد، على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة 14 ديسمبر.

وحدد قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، طريقة التصويت الصحيحة كالآتي:

-  يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوته ومرتديا للكمامة الطبية.

- تقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومي دون الاشتراط أن تكون سارية حتى يتأكد رئيس اللجنة من هوية كل ناخب.

-  يسلم الناخب بطاقتى تصويت ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها ثم يأخذ الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في اللجنة الفرعية.

- يجرى التصويت على مرشحين القوائم فى بطاقة مستقلة، حيث يتم اختيار قائمة واحدة من بين القوائم المتنافسة بدائرته.

- يضع البطاقة في الصندوق الخاص بالقائمة.

- بعد الانتهاء من التصويت يقوم الناخب بالتوقيع أمام اسمه فى كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخبين.

- إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، يمكن إبداؤه  على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات البرلمان، والتى تضمنت فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدائرتين المخصصة لنظام القوائم بقطاع القاهرة وقطاع شرق الدلتا، وتمكن 41 مرشحا من حسم المقاعد بالنظام الفردى، وستجرى فى  دوائر متبقية لـ 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وحسب إعلان الهيئة الوطنية فإجمالى الفوز يكون 467 مرشحا حتى الآن، خلال الثلاثة جولات الماضية من إجمالى عدد مقاعد المخصصة لمجلس النواب والبالغ عددها 568 مقعدا بالاقتراع السرى المباشر بالإضافة إلى 5% من إجمالى المقاعد يعينهم رئيس الجمهورية.
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