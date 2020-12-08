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فن

رسالة مؤثرة من مي كساب لزوجها في عيد ميلادها.. شاهد

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 04:24 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة مي كساب صورة جديدة لها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت مي كساب في الصورة من خلال احتفالها بعيد ميلادها رفقة زوجها المطرب اوكا.

وقدمت مي كساب الشكر لجمهورها وزوجها علي تهنئتهم لها بمناسبة عيد ميلادها، حيث علقت على الصورة:" مع بدايه عامي الجديد شكرا علي كل مشاعر الحب اللي غمرتموني بيها حبكم نعمه من رب العالمين شكرا جوزي وإبني وصاحبي وأبويا وحبيبي وكل حاجه في دنيتي بحبك حب كبير صعب حد يفهمه ربنا يخليك لينا يا أبو العيال".

واضافت:" شكرا أصحابي وأهلي وأهل جوزي علي كل حاجه حلوه عملتوها عشاني وأخيرا أسألك ربي الستر والصحه والرضا والسعاده وراحه البال لي ولكل من أحب".


وكانت الفنانة مي كساب قد وجهت رسالة لمتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت مي كساب :" ‏الحياة مش مستاهلة نزاعات وصراعات عشان في الآخر لا شيء اتعظوا ربنا بيسامح في كل حاجة إلا أذية الغير السماح فيها مشروط بمسامحتهم هما".

وأضافت مي كساب:" والله الموضوع بسيط اللي هيتعب روحك ويأذيك خرجه بره حياتك تجاهله وعيش وخليك مع ربنا وحقك عند الله لو مظلوم هيجيلك من غير ما تنتقم".

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلن المطرب أحمد متولى الشهير بـ"أورتيجا" انفصاله فنيا رسميا عن أوكا بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات سويا وقام بطرح فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقال في الفيديو: "إن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما ولا خلافات بينهما، وقدم أورتيجا منذ 3 أشهر تقريبا أغنية بمفرده بعنوان "أنا هتجنّ"، بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا من خلال عشرات الأغانى التى قدمها خلال مشوارهما على مدار10 سنوات.

يذكر أن آخر أعمالهما فيلم 8% وتدور أحداث الفيلم حول فرقةٍ شعبية تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يفاجأ الجميع بوقوع عملية خطف وتوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور حيث تحاول أزعرينة (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق.

الحياه مش مستاهله نزاعات وصراعات عشان في الاخر لا شيء إتعظو ربنا بيسامح في كل حاجه الا اذيه الغير السماح فيها مشروط بمسامحتهم هما والله الموضوع بسيط اللي هيتعب روحك ويأذيك خرجه بره حياتك تجاهله وعيش وخليك مع ربنا وحقك عند الله لو مظلوم هيجيلك من غير ما تنتقم.

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