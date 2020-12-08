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أخبار البلد

لجنة مكافحة كورونا تكشف أهم مراحل العلاج في أول أسبوعين من الإصابة

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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محمد غالي
قالت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن أهم مرحلة فى العلاج متمثلة فى أول 12 يوما.

وأضافت جيهان العسال، أنه لابد من تقديم العلاج بشكل سريع منعا لدخول المريض فى الوضع الحرج.

من جانبه قال الدكتور أحمد شوقى عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن عامل الوقت وإسعاف المريض المصاب بـ كورونا سر نجاح البرتوكول العلاجي لعلاج أعراض كورونا، مؤكدًا أن لـ البروتوكول العلاجى المصرى آليات علاجية قد لا تكون موجودة فى أى بروتوكول علاجى فى العالم.

وأضاف الدكتور أحمد شوقى عضو اللجنة القومية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان خلال فعاليات الويبينار الخاص بشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا فى نسخته الرابعة أن الحالات الحرجة يتم توفير العلاج لها بشكل سريع مضيفا أن الدولة توفى كل الإمكانات للعلاج .

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، البرتوكول الرابع المحدث لفيروس كورونا، يوصلنا إلى نتائج شفاء عدة 90% من المصابين.


وأفاد أن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا لا تزال فى مراحل البحث والدراسة ومع ظهور أول لقاح سيتم التعاقد عليه فورا، وأضاف أن حجم فيروس كورونا من 70 : 90 نانو ما يعني أنه صغير للغاية .

وأضاف حسني،  أن الدولة توفر كافة الإمكانات من مستلزمات وأدوية للمصابين، بالإضافة إلى جهود الاطقم الطبيه الجباره في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس اللجنة القومية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول الجديد أضاف تقسيم جديد للحالات المصابة بفيروس كورونا مع وضع الضوابط الخاصة بالعلاج في حالة العزل المنزلي بالاضافة للعزل في المستشفيات ، بالإضافة إلى، توفر مخزون استراتيجي كبير من الادوية الخاصة بعلاج كورونا في المستشفيات وأوضح أن البروتوكول الخاص بالعلاج من أفضل البروتوكولات عالميا ويحقق نتائج مبهرة في العلاج مضيفا أن مصر أصبح لديها خبرة كبيرة في العلاج لحالات الـ كوفيد .

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أن الوضع الوبائى لمصر تحت السيطرة مشيرا إلي أنه يتوقع زيادة حالات الإصابة بـ كورونا في فصل الشتاء.

وأكد أهمية  الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة والبعد عن الزحام.

وأفاد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ان وزارة الصحة قامت بتطوير بروتوكول علاج فيروس كورونا عدة مرات حتي وصل الي النسخة الرابعة.

واكد حسني، انه تم الاستغناء عن أدوية والاعتماد على أخرى بالبروتوكول للوصول الي افضل النتائج.

وأوضح، انه البرتوكول الرابع المحدث له فعالية في مقاومة الفيروس واوصلنا الى أفضل النتائج.

وعقدت فعاليات الويبينار،  بحضور الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وأعضاء اللجنة العلمية  لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا في نسخته الرابعة بحضور عدد من الأطباء وآخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للرد على أسئلة الأطباء واستفساراتهم بشأن البروتوكول الجديد وذلك اليوم الثلاثاء الموافق ٨ ديسمبر  ٢٠٢٠ في الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.
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