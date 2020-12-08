طمعًا فى غاز المتوسط.. تركيا تسعى لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

نشرت المجلة الأكاديمية الإسرائيلية Turkeyscope التي يصدرها مركز موشيه ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في جامعة تل أبيب تقريرًا حول أطماع تركيا فى غاز البحر الأبيض المتوسط الذي دفعها لإبرام صفقة مع إسرائيل مقابل ترسيم الحدود البحرية.





وقالت Turkeyscope إن تركيا عرضت على إسرائيل لأول مرة اقتراح يتضمن ترسيم الحدود بين البلدين في شرق المتوسط.





وسلم الأدميرال السابق "جهاد يايجي"، المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هذا الاقتراح، للمجلة Turkeyscope ، والتي وصفت المبادرة التركية بأنها إشارة ثانية من طرف القيادة التركية للمصالحة مع تل أبيب، والتعاون فيما يتعلق بسوق الطاقة الإسرائيلي.





وقالت المجلة الإسرائيلية إن الاقتراح التركي حول ترسيم الحدود البحرية تم نشره الأسبوع الماضي بالصحف التركية الموالية للرئيس رجب طيب أردوغان، وتم إجراء محادثات سرية بين مسؤولي الموساد ونظرائهم من المخابرات التركية.





وفي سياق متصل أعرب ممثلو أردوغان في هذه المحادثات عن رغبتهم في تعديل العلاقات مع إسرائيل، مؤكدين توقف الرئيس التركي عن الإدلاء بتصريحات حادة تجاه إسرائيل الأشهر الأخيرة.





واقترح "جهاد يايجي" أن تكون الحدود البحرية بين البلدين هي امتداد للحدود البحرية التي بناها الأدميرال السابق مع ليبيا، وتم التوقيع عليها في 27 نوفمبر من العام الماضي، وتحولت إلى مصدر إشكالات إقليمية ودولية واسعة مشيرًا إلى تفاصيل هذا العرض التركي تتمثل بنقل البلوكات 8،9،11 و 12 من الأيدي القبرصية إلى إسرائيل.





وهناك خلاف بين إسرائيل وقبرص حول حقل الغاز الطبيعي يشاي ـ افروديت، الذي يوجد معظمه في نطاق المياه الاقتصادية لقبرص وبعضه في المياه الاقتصادية لإسرائيل القسم الإسرائيلي للحقل يسمى "يشاي"، وكمية الغاز التي فيه تقدر بنحو 10 – 12 مليار متر مكعب، وحوالي 100 مليار متر مكعب في الجانب القبرصي وبالإجمال تقدر القيمة البالغة 100 مليار متر مكعب من الغاز بنحو 9 مليارات دولار.





وأشار التقرير إلى أن الحدود البحرية بين إسرائيل وقبرص في منطقة خزان يشاي أفروديت لا تزال محل نزاع، على الرغم من جميع الاتفاقيات الأخرى التي وقعها البلدان.





وفي العام 2010 وقع اتفاق بين حكومتي إسرائيل وقبرص بشأن ترسيم المنطقة الاقتصادية الحصرية لكل دولة وتحديد خط الحدود، ولكن لم يرفع الخلاف حتى اليوم.