ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الرعاية الصحية: اجتماع تحفيزي للحاصلين على جوائز التميز خلال 2020

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 03:44 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
 عقد الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، بمقر الهيئة بالقاهرة، اجتماعًا تحفيزيًا بمجموعة الحاصلين على جوائز التميز خلال الملتقي السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية 2020، باعتبارهم شركاء نجاح الهيئة.

ولفت التلواني إلى أن فكرة الاجتماع التحفيزي للعاملين تهدف إلى تعزيز ثقة العاملين في آدائهم الوظيفي ومجهوداتهم التي جعلت من الهيئة تحقق ثقة منتفعيها بمحافظة بورسعيد ، معربًا عن تطلعه أن تحقق الهيئة العامة للرعاية الصحية بكافة فروعها مستقبلًا نفس المستوى المتميز من آداء الخدمة الطبية وبنفس الجودة بما يحقق رضاء المنتفعين عن خدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية، باعتبارها آداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الهيئة تضع نصب أعينها رضاء منتفعيها من خلال تحقيق رضاء العاملين بها وتحفيز انتمائهم إليها. 

ومن جانبه، ثمن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان ، جهود فريق العمل بالهيئة سواء الكوادر الطبية أو الإدارية، وذلك لما لديهم من مخزون من الأفكار المبدعة والخلاقة،   التي حدت بالهيئة إلى أن تحقق النجاح العظيم الذي لمسه الجميع، وذلك باعتبارهم الثروة الحقيقية وشركاء نجاح تحقيق التغطية الصحية الشاملة لمواطني بورسعيد، كونها أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهم الكوادر التي تصنع الفارق في تقديم الخدمة الطبية المتميزة في المنظومة الجديدة.


واكد على حرص الهيئة على الاحتفاء بالجهود المتميزة والتجارب الناجحة للعاملين بها وبمنشآتها الصحية ، وذلك بهدف نشر ثقافة الجودة والتميز في العمل بما يعزز الممارسات الجيدة والتوظيف الأمثل للموارد وخلق فكر يتبنى ثقافة التميز بما يحقق أداء أفضل في مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، و بما يسهم في التطوير الإداري والتميز المؤسسي وتحفيز الفكر الإبداعي للعاملين باعتبارهم شركاء النجاح، وهو ما يضمن وضع هيئة الرعاية الصحية في مكانة بارزة على خريطة التنافسية العالمية باعتبارها (مستقبل صحة مصر).

ويشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قد قامت بتوزيع ٧ جوائز تذكارية ومالية ضمن جائزة الملتقى السنوي الأول لشركاء نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية في نهاية نوفمبر الماضي ،  بهدف الاحتفاء بالتجارب المميزة والناجحة لموظفي الهيئة وتكريم المتميزين منهم، فيما شملت الجوائز (جائزة أفضل منشأة لعام ٢٠٢٠، جائزة أفضل فريق بعام ٢٠٢٠، جائزة أفضل موظف بعام ٢٠٢٠، جائزة بطل هيئة الرعاية الصحية، جائزة الإبداع لعام ٢٠٢٠، جائزة أفضل متطوع لعام ٢٠٢٠، جائزة قائد مستقبل هيئة الرعاية الصحية).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تشهد فعاليات الملتقى السنوي الأول لشركاء نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية

بالتزامن مع مرور عام على إطلاق الرئيس لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.. وزيرة الصحة تشهد فعاليات الملتقى السنوي الأول لشركاء نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية

زايد: دعم غير محدود من الرئيس السيسي لمنظومة الصحة في مصر

"زايد" تشهد الملتقى السنوي الاول لشركاء نجاح هيئة الرعاية الصحية

ما بين تذكارية ومالية.. هيئة الرعاية الصحية توزع 7 جوائز ضمن ملتقى شركاء النجاح

الهيئة العامة للرعاية الصحية: 7 جوائز تذكارية ومالية للملتقى السنوي..مركز طب أسرة العرب ببورسعيد حصل على جائزة أفضل منشأة لعام 2020

ترشيحاتنا

الأزمة تتصاعد ..قطر تهدد الكاف بسبب مباراة الأهلى ونهضة البركان فى السوبر الإفريقي

وصول الرئيس السيسي إلى مقر إقامته بعد لقائه رئيس الوزراء الفرنسي

3 مؤشرات تؤكد.. لقاء تاريخي قريب بين مجلسي الأهلي والزمالك

رغم هجومها على مصر| منتجة أردنية تحصل على 20 ألف دولار من مهرجان القاهرة السينمائي

"مراتي مدير عام"..قصة سيارة نافست شادية على بطولة الفيلم| صور

هل صلاة الصبح تعوض صلاة الفجر؟ الإفتاء توضح

Advertisements

الأجواء رائعة الآن.. طلب جديد لـ شوبير من محمود الخطيب بشأن نادي الزمالك

إلبس الكمامة وتعالى| دكتورة جامعية تتسبب فى وفاة طالب مصاب كورونا

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا

الأزمة تتصاعد ..قطر تهدد الكاف بسبب مباراة الأهلى ونهضة البركان فى السوبر الإفريقي

احتساب مجموع الـ 3 سنوات.. الوزراء يقر النظام التراكمي على الثانوية العامة

تصريح صادم.. أحمد حسن: أزمات جديدة تنتظر الزمالك

خيبة أمل جديدة.. الصحة العالمية تعلن أمرا مهمًا عن لقاح كورونا

تصل لـ2 مليون جنيه.. عقوبات صارمة لمخالفة قانون التبرع بالدم وتجميع البلازما

شكرا لـ الموساد.. شاهد رفع العلم الإسرائيلي في إيران وتوجيه التحية لمخابرات تل أبيب

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. وأمطار ورياح على 13 منطقة بالجمهورية

شاهد.. أول ظهور لـ وليد سليمان نجم الأهلي بعد تعافيه من كورونا

القوات الجوية تدمر 21 عربة دفع رباعي محملة بالذخيرة قبل اختراقها الحدود الغربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد علاقته بالسرطان .. الطريقة الصحية لاستخدام الكاتيل .. وأحسن الأنواع

الفرق بين الفئة الرابعة والخامسة من هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد

سعر ومواصفات العملاق الصيني جيلي ازكارا 2021 geely azkarra في السعودية .. صور