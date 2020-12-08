بنوك مصر.. تاريخ الوساطة المالية في مصر.. وكيف صنع البنك الأهلي قيمته

يعد القطاع المصرفى أهم ركائز الاقتصاد المصرى وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع تصل بهذا القطاع إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.





وفيما يلي يستعرض صدى البلد تاريخ البنوك العاملة في مصر وأهم أرقامها، والتي تخضع كلها لتنظيم البنك المركزي المصري، حيث أنشئ البنك المركزي المصري بالقانون رقم 250 لسنة 1960 وبدأ نشاطه الفعلي بقرار جمهوري عام 1961، ليقوم بدوره مستقلًا بعدما قام البنك الأهلى المصرى بمزاولة مهامه في إصدار العملة في الفترة من عام 1898 وحتى إنشاء البنك المركزي.





وعن البنوك العاملة في مصر وأرقامها، ففي مصر 38 بنكا عاملا فى السوق المحلية المصرية تشمل بنوك عامة وخاصة وأجنبية، وذلك وفقا للهيئة العامة للغستعلامات المصرية.





ويعمل في تلك البنوك حوالي 111 ألف موظف وهو عدد العاملين بالجهاز المصرفى المصرى، وتحوي تلك البنوك إجمالى ودائع المصريين بها بنحو 3.2 تريليون – ألف مليار جنيه مصري، وتقدم خدمات مصرفية عبر الشارع بنحو 10701 ماكينة صراف آلى تتبع البنوك العاملة فى السوق المحلية.





ويعد البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك المصرية من حيث حجم الودائع بتريليون - ألف مليار - جنيه تمثل نحو 30% من ودائع بنوك مصر، والزراعى المصرى أكبر البنوك العاملة فى مصر من حيث شبكة الفروع بـ1210 فروع.