إعجاز علمي في قوله وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ.. وعالم: ليس كل العسل شافيا

ويدل التنكير في قوله تعالى «شِفَاءٌ» على التبعيض، وأنه شفاء لبعض الأدواء، لا أنه شفاء لها كلها، ولو كان العسل فيه الشفاء لكل الأمراض ما خلق الله دواء آخر غيره، قال الحافظ ابن كثير: «وقوله» «فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ» أي: في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم.









وثبت في السنة علاج الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأحد المرضى بالعسل، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا»، ثُمَّ أَتَى الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا»، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «اسْقِهِ عَسَلًا»، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، فَقَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلًا» فَسَقَاهُ فَبَرَأَ» رواه البخاري (5360).









ومعنى «يشتكي بطنه»، أي: من ألم أصابه بسبب إسهال حصل له، وذكر الحافظ ابن حجر معنى «كذب بطنه» أهل الحجاز يطلقون الكذب في موضع الخطأ، يقال كذب سمعك أي زل فلم يدرك حقيقة ما قيل له، وفي «وكذب بطن أخيك» إشارة إلى أن هذا الدواء نافع، وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه، ولكن لكثرة المادة الفاسدة، فمِن ثمَّ أمره بمعاودة شرب العسل لاستفراغها، فكان كذلك، وبرأ بإذن الله.

نوع من العسل مُسكر ويقول الدكتور خالد عياد، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية: « أن آية « وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ» تم تفسيرها على أن الله سبحانه وتعالى أوحى للنحل أن تأكل من كل الثمرات، وتحول الأكل لعسل فيه شفاء للناس، وبدأت الناس تتداوى بالعسل، ولكن الموضوع أبعد من ذلك بكثير.

وأضاف «عياد»، خلال حواره مع برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنه لو كان يقصد أن العسل فيه شفاء للناس، لكن الله ذكرها صريحة في القرآن، موضحًا أن النحل عندما يأكل من زهرة البرسيم، يختلف عن عندما يأكل من زهرة الموالح يختلف عن عندما يأكل من زهرة سامة، مشيرًا إلى أن هناك آلاف الأنواع من النحل.

وألمح إلى أن هناك نوعًا من النحل يسمى نحل "ايبس لابريوزا"، وهو يأكل من زهرة تسمى زهرة "ردندرن"، وبها مادة جليكوتوكسنز، وهي مادة سامة للحيوان، وأحيانًا تكون مسكرة، وتسبب هلوسة عند تناول كمية كبيرة منها، وثمن هذا العسل غالي لكونه مثل الخمر.

ونوه الدكتور خالد عياد، بأن الحيوانات والحشرات أمم لديها أخلاق وتقاليد وعادات خاصة بها، مشيرًا إلى أن أي عشيرة فى الدنيا لديها أخلاق، مضيفًا: « أن الحيوانات والحشرات أمم لديها أخلاق وتقاليد وعادات خاصة بها، مشيرًا إلى أن أى عشيرة فى الدنيا لديها أخلاق.

وأشار إلى أن القضاء على كائن فى الدنيا بيد الله وحده ولا يستطيع أحد القضاء على هذا الكائن، موضحًا أن النحل يموت بمجرد لدغه لأى شخص.

