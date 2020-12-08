حبس المتهمين بالسطو المسلح على تجار الذهب بقليوب

أمرت النيابة العامة بقليوب بمحافظة القليوبية بحبس المتهمين في واقعة السطو المسلح على تجار الذهب بالطريق الدائري بقليوب 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما امرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 3 متهمين اخرين.









واعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة وأنهم كونوا تشكيلا عصابيا يتزعمه شقيقان تخصص في تتبع رواد منطقة الصاغة بالجمالية بالقاهرة لسرقة ما يحوزونه من مصوغات ذهبية، كرها عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية عن طريق تتبع خط سير اتجاههم إلى محل إقامتهم.





وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشف غموض واقعة السطو المسلح على تاجري ذهب بالطريق الحر بقليوب والاستيلاء على كيلو وربع ذهب حيث تبين أن عاملا بالصاغة وشقيقه تزعما تشكيلا عصابيا تخصص في تتبع رواد منطقة الصاغة بالجمالية القاهرة لسرقة ما يحوزونه من مصوغات ذهبية كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية.





وكان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد شريف الدخاخني مأمور مركز قليوب يفيد بورود بلاغ بتعرض "حمدى س . ع" 49 سنة صائغ ومقيم ميت غمر دقهلية بأنه حال استقلاله السيارة رفقة قائدها "عبد الواحد. ا" 43 سنة صائغ أثناء توجههما لمحل سكنهما عقب عودتهما من منطقة الصاغة بالقاهرة وأثناء سيرهما بطريق شبرا بنها الحر قبل بوابات تحصيل الرسوم اتجاه بنها دائرة مركز قليوب فوجئا بسيارة حمراء اللون يستقلها عدد 3 أشخاص قام أحدهم بإشهار سلاح نارى بندقية خرطوش صوبهما واعتراض طريقهما وأجبروهما على التوقف واستولوا منهما على كمية من المصوغات الذهبية تزن 1.185 كيلو جرام ومبلغ مالى 20 ألف جنيه ثم قاموا باستقلال السيارة خاصتهم والسير عكس الاتجاه وفروا هاربين.





وبإخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية أمر بتشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهمين هم "جون ع ،ح" 31 سنة عامل بالصاغة مقيم بالزاوية الحمراء القاهرة ومحمود س م" و"نشأت ع . ح 32 سنة عامل بالصاغة ومقيم بالخصوص شقيق الأول و"طه س م "وشهرته "طه أوزعة" 27 سنة عاطل ومقيم شبرا الخيمة، شقيق الثاني هارب وأحمد ع س وشهرته "أحمد أوزعة" 30 سنة سائق توك توك ومقيم شبرا الخيمة نجل شقيق الثاني هارب، وهشام ص ا، وشهرته "هشام الحداد" 45 سنة عاطل ومقيم شبرا الخيمة ومصطفى س اا عوض سن 41 عاطل ومقيم الوحدة العربية شبر الخيمة، ومحمد ع م وشهرته "محمد الأبيض" 40 سنة عاطل و" عم اد س م" وشهرته "عماد أوزعة" 43 سنة سائق ومقيم منشية عبدالمنعم رياض دائرة قسم أول شبرا الخيمة شقيق الثاني والرابع - هارب.





وأسفرت التحريات عن التوصل إلى تكوينهم فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في تتبع رواد منطقة الصاغة بالجمالية القاهرة وسرقة ما يحوزونه من مصوغات ذهبية كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة النارية، بزعامة الأول في التخطيط والتدبير والرصد والثاني في التتبع والتنفيذ.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بأكمنة أُعدت لذلك عدا الرابع والخامس والتاسع وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بصحتها وارتكابهم للواقعة.