"واتسآب" تطلق ميزة جديدة تستهدف تبسيط عمليات التسوق من داخل التطبيق

أطلقت شركة "واتسآب" الأمريكية ميزة جديدة تدعم عمليات التسوق عبر التطبيق الخاص بمنصتها الشهيرة للدردشة عبر الإنترنت "واتسآب".





وتسمح الميزة الجديدة لمستخدمي تطبيق "واتسآب" بشراء عدة عناصر برسالة واحدة من الشركات المتعاونة مع المنصة، وتعمل الميزة بالاشتراك مع ميزة "كتالوج" الحالية التي تقدمها المنصة.





وتتيح الميزة إضافة عدة عناصر لعربة التسوق الخاصة بالمستخدم وإرسالها كطلب كامل في رسالة واحدة، حيث تحل محل الاتصالات المتعددة ذهابا وإيابا المطلوب إجراؤها في السابق.





وتستهدف الشركة، المملوكة لعملاق شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشركات التجارية حيث يمثل التسوق عائد دخل متزايدا للشركات صغيرة الحجم التي تبيع منتجاتها حول العالم باستخدام المنصة.





فبحسب الشركة قام أكثر من 175 مليون شخص باستخدام المنصة لإرسال رسائل لحسابات "واتسآب" التجارية يوميا حتى نهاية أكتوبر الماضي.