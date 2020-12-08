لاعب بيراميدز عن قرار إيقافه: أدوية برد.. والمنافسة على الدوري ستكون شرسة

لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن إيقافه لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ بعد وجود مادة منشطة في تحليله خلال مباراة حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية قائلا:" أدوية برد سبب ظهور تلك العينة .. الحمد لله ".





وقال ابراهيم حسن في تصريحات هاتفية لفضائية " اون تايم سبورتس":" بيراميدز ساندني بقوة ووكل محامي سويسري للدفاع عني".





وأكد إبراهيم حسن أن نادي بيراميدز يهدف إلي تحقيق كافة البطولات خلال هذا الموسم خصوصا عقب تدعيم صفوف الفريق بكافة الصفقات .





وتابع:" النجوم الجدد إضافة كبيرة لبيراميدز هذا الموسم والدوري سيشهد منافسة شرسة هذا الموسم ".



