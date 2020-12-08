مواجهات نارية بالجولة الثالثة لمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني





ويستعرض "صدى البلد " مواجهات الجولة الثالثة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





1- شبان قنا مع بني سويف يستضيف ملعب نادي الشبان المسلمين بقنا، مواجهة صعبة ونارية بين فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين، وفريق بني سويف، بقيادة أيمن المزين، يدخل شبان قنا اللقاء محتلا المركز الرابع برصيد 4 نقاط بعد الفوز علي أسمنت أسيوط بالجولة الأولي والتعادل بالجولة الثانية أمام فريق طهطا ،بينما يحتل فريق بنى سويف المركز السابع برصيد 3 نقاط بعد الخسارة بالجولة الأولي من الشرقية للدخان ،والفوز بالجولة الماضية علي فريق الشرقية للدخان .





2- المنيا مع طهطا يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن شديد قناوي بالجولة الثالثة فريق طهطا على ملعب المنيا الجديدة غدا الاربعاء في تمام الثانية والنصف ظهرًا. يذكر أن فريق المنيا لديه 4 نقاط في المركز الثاني، جمعها من فوز بالجولة الأولى على فريق نادي قنا ، وتعادل بالجولة الثانية أمام فريق أسمنت أسيوط ، بينما فريق طهطا يحتل المركز الأخير برصيد نقطة جمعها من التعادل أمام فريق شبان قنا بالجولة الماضية بعد الخسارة من سمسطا بالجولة الأولي .





3-الألومنيوم وديروط يستضيف فريق الألومنيوم نظيره فريق ديروط ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد . يدخل الألومنيوم اللقاء برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل أمام الفيوم بالجولة الأولي والخسارة أمام فريق الأعلاميين بهدف للاشئ ،بينما يحتل فريق ديروط المركز التاسع برصيد 3 نقاط .





4- تليفونات بني سويف مع كيما أسوان يستضيف ستاد بني سويف مواجهة صعبة لفريق التليفونات بقيادة المدير الفني محمد جمال، مع نظيره فريق كيما أسوان، بقيادة عادل لحمه، حيث لم يذق أي الفريقين طعم الفوز حتى الآن ،حيث واجه التليفونات بالجولة الأولي فريق الأعلاميين وتعادل بنتيجة 1-1 ، ثم خسر الجولة الثانية أمام فريق ديروط بهدفين لهدف ،بينما خسر فريق كيما أسوان من بترول أسيوط 2-1 بالجولة الأولي قبل أن يتعادل مع سوهاج سلبيا .





5- بترول أسيوط مع سوهاج يستضيف فريق سوهاج بقيادة أحمد خلف ،فريق بترول أسيوط بقيادة كرم جابر، في مواجهه قوية كالعادة ،ويدخل فريق سوهاج اللقاء محتلا المركز الخامس برصيد 4 نقاط ،جمعهم من الفوز علي ديروط بهدف للاشئ ثم تعادل مع كيما، بينما تغلب بترول أسيوط على كيما بهدفين لهدف، قبل أن يخسر من قنا بهدف .





6- سمسطا مع الفيوم يستضيف ملعب مركز شباب سمسطا، لقاء سمسطا بقيادة حسن على، مع فريق الفيوم بقيادة أحمد بكري، ويدخل الفيوم اللقاء بالمركز الحادي عشر برصيد نقطة ،بينما ف يق سمسطا بالمركز السادس برصيد 3 نقاط .





7- أسمنت أسيوط مع قنا يستضيف فريق أسمنت أسيوط بقيادة هيثم صالح نظيرة نادي قنا بقيادة محمود إبراهيم ،يدخل فريق أسمنت أسيوط اللقاء محتلا المركز قبل الأخير برصيد نقطة ، جمعها من الخسارة بالجولة الأولي أمام شبان قنا والتعادل مع المنيا بالجولة الثانية ،بينما يحتل فريق قنا المركز العاشر برصيد 3 نقاط ،من الخسارة بالجولة الأولي أمام فريق المنيا والفوز بالجولة الثانية علي فريق بترول أسيوط .





8-الدخان مع الإعلاميين يستضيف ملعب الدخان مواجهة قوية ومرتقبة بين فريق الشرقية للدخان بقيادة علاء ابراهيم، والإعلاميين بقيادة ياسر الكناني، ويدخل الدخان اللقاء بعد تحقيق إنتصاريين متتاليين على بني سويف والفيوم ،بينما تعادل الإعلاميين مع التليفونات بالجولة الأولي قبل أن يحقق الفوز علي فريق الألومنيوم بهدف سجله إبراهيم ماجد .









ترتيب المجموعة الأولي :





١-الشرقية للدخان ٦





٢-المنيا ٤





٣-الإعلاميين ٤





٤-شبان قنا ٤





٥- سوهاج ٤





٦-سمسطا ٣





٧- ديروط. ٣





٨- بترول أسيوط ٣





٩- قنا. ٣





١٠- بنى سويف. ٣





١١-الألومنيوم. ١





١٢-الفيوم ١





١ ٣-ت .بنى سويف ١





١٤-كيما أسوان. ١





١٥- أسمنت أسيوط ١





١٦-طهطا 1

تنطلق غدا الأربعاء منافسات الجولة الثالثة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد ،وتشهد الجولة مواجهات نارية ، بين شبان قنا وبنى سويف وسوهاج وبترول أسيوط ،لخطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز .