كردستان العراق.. ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات وإعلان حظر التجوال

شهد إقليم كردستان العراق، احتجاجات عنيفة ، خلال الأيام الماضية، على خلفية تأخر دفع رواتب الموظفين، حيث ارتفع عدد ضحايا المظاهرات إلى 6 قتلى وعشرات الجرحى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





وبدأت الاحتجاجات ضد حكومة إقليم كردستان والأحزاب الرئيسية، الأسبوع الماضي، في عدد من بلدات محافظة السليمانية شمال شرق العراق.





ونقلت الوكالة عن مصدر طبي قوله إن قوات أمنية مكلفة بحراسة مقار حزبية في بلدة جمجمال الرصاص أطلقت النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شاب يبلغ 26 عاما، بينما قتل 2 آخران في بلدتي كَفري ودربندخان.





وتجددت الاحتجاجات في بلدات كردستان يوم الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط قتلى واشتباكات عنيفة مع الأمن وسط محاولات لحرق مقار الأحزاب وأقسام الشرطة.





من جانبها، أعلنت اللجنة الأمنية العليا في إقليم كردستان منع التنقل بين مركز محافظة السليمانية وأقضيتها ونواحيها ابتداء من ليل الثلاثاء ولمدة يوم واحد.





بدورها، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" وفقا لمصادرها أنه تم فرض حظر تجوال شامل في السليمانية وحلبجة عقب الاحتجاجات العنيفة.



