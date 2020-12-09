مارين المصري من الجامعة الأمريكية للطبلة والعالمية.. فيديو

قال الفنان مارين المصري، عازف الطبلة العالمي، إنه درس بالجامعة الأمريكية وتخرج في كلية الاعلام، ولكنه قرر أن يختار مهنة الطبال،منوهًا إلى أنه يحي الحفلات والأفراح ويقوم بعمل أجواء مختلفة داخل المناسبة.





وأضاف " مارين" ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد

، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه قام بعمل فيديو لأغنية الفنان حسين الجسمي " لقيت الطبطبة "، على البحر والتطبيل على كلمات الأغنية.





وأشار عازف الطبلة العالمي، إلى أن الفيديو حصد حوالى 10 مليون مشاهد ، لافتًا إلى أن تعليم الطبلة غير صعبه، ولكن لها تكنيك معين حتى لا تشعر بوجع في أصابعك.



