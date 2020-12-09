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مارين المصري من الجامعة الأمريكية للطبلة والعالمية.. فيديو

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 09:58 ص
مارين المصري
مارين المصري
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ريهام فيكتور
قال الفنان مارين المصري، عازف الطبلة العالمي، إنه درس بالجامعة الأمريكية وتخرج في كلية الاعلام، ولكنه قرر أن يختار مهنة الطبال،منوهًا إلى أنه يحي الحفلات والأفراح ويقوم بعمل أجواء مختلفة داخل المناسبة.

وأضاف "مارين"، خلال حواره ببرنامج صباح البلد 
، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنه قام بعمل فيديو لأغنية الفنان حسين الجسمي " لقيت الطبطبة "، على البحر والتطبيل على كلمات الأغنية.

وأشار عازف الطبلة العالمي، إلى أن الفيديو حصد حوالى 10 مليون مشاهد ، لافتًا إلى أن تعليم الطبلة غير صعبه، ولكن لها تكنيك معين حتى لا تشعر بوجع في أصابعك.

ويذكر أن ، الفنان الشاب وعازف الطبلة مارين المصري بدأ التحضير لأولى أعماله السينمائية ويجري التجهيز لفيلم الطبالين، الذي من المنتظر أن يكون من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز وعدد من الفنانين منهم محمود الليثي وبدرية طلبة وسعد الصغير.

ويتناول الفيلم حياة من يمتهن العزف على الطبلة أو ما يعرف بالطبالين، ومن المقرر البدء في تصوير الفيلم مطلع شهر أكتوبر المقبل، ويتم الآن التعاقد مع أبطال الفيلم وفريق العمل.

ويعتبر مارين المصري من أشهر عازفي الطبلة في مصر والعالم العربي، وشارك في 13 حفلة خارج مصر، منها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وسويسرا ولبنان وبريطانيا والإمارات، وتجاوز عدد الحضور أكثر من ١٥ ألف شخص.
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