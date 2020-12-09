بينها مصر.. تعرف على الدول الـ103 المسموح بدخول رعاياها عمان دون تأشيرة

كشفت وكالة الأنباء العمانية عن أسماء الدول التي سيتم إعفاء رعاياها من تأشيرات الدخول الي أراضيها، لافتة ان الدول انقسمت ما بين أوروبا وامريكية وأفريقيا ودول عربية واسيوية.





وذكرت الوكالة ان الدول هي البرتغال - السويد - النرويج - أندورا - إيطاليا - بلغاريا - سان مارينو - سويسرا - كرواتيا - لخنشتاين - مقدونيا - هنغاريا - صربيا - جورجيا - أستونيا - الدنمارك - ألمانيا- اليونان - ايسلندا - بلجيكا - رومانيا - سلوفينيا - فنلندا - لكسمبورج - مالطا - موناكو - قبرص - أوكرانيا - إسبانيا - التشيك - الفاتيكان - النمسا - إيرلندا - بريطانيا - بولندا - سلوفاكيا - فرنسا - لاتفيا - ليتوانيا - ملدوفا - هولندا.





كما شملت قائمة الدول أيضا " الأكوادور - بوليفيا - فنزويلا - كولومبيا - الاوروجواي - باراجواي - سيرنام - الأرجنتين- البرازيل - تشيلي - اليابان – تايلند – جنوب أفريقيا – لبنان – هونج كونج – جمهورية روسيا الاتحادية –جمهورية الصين الشعبية – سيشل- أمريكا – بروناي دار السلام – تركيا – كوريا الجنوبية – نيوزيلندا – إيران – غانا الفرنسية – أستراليا – إندونيسيا – تايوان – كندا – ماليزيا – جزيرة مكاو – سنغافورة – أذربيجان – أوزباكستان – بيلاروسيا – طاجكستان – قيرغستان – كوستاريكا – نيكاراجوا – المغرب – الهند – أرمينيا





كما ضمت القائمة أيضا " بنما– البوسنة والهرسك – تركمنستان – هندوراس – جواتيمالا – كازاخستان – لاوس – ألبانيا – بوتان – بيرو – جزر المالديف – سلفادور – فيتنام – كوبا – المكسيك - الأردن – مصر – تونس – الجزائر – موريتانيا.





وكانت سلطنة عمان ، أعلنت في وقت سابق من اليوم عن اعفاء مواطني 103 دول حول العالم من تأشيرة الدخول، سيتم اعفاء رعايا الدول 103 من تأشيرة الدخول، ويسمح لهم بالدخول إلى السلطنة لمدة 10 أيام وفق ضوابط وشروط محددة منها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد، وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة.



