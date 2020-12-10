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لعنة الفراعنة.. زاهي حواس يروي مواقف عرقلت دراسة مومياء توت عنخ آمون

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:29 ص
توت عنخ أمون
توت عنخ أمون
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هاني حسين
قال العالم الأثري الكبير زاهي حواس، إنه لا يؤمن بوجود لعنة الفراعنة، مشيرا إلى أن "افتتاح أي مقبرة أثرية يتم بعد تركها لبعض الوقت ونترك الهواء الفاسد يخرج ويدخل الهواء النظيف لأن المقبرة الأثرية تكون مغلقة لأكثر من 3 آلاف سنة".

وأضاف زاهي حواس، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، "مومياء توت عنخ آمون كانت متواجدة داخل 3 توابيت وإحداها كان من الذهب الخالص".

وتابع زاهي حواس "في عام 2005 رغبنا في دراسة مومياء توت عنخ آمون بالأشعة المقطعية وكان الفريق مصريًا بالكامل، مستطردًا "عندما توجهنا لمكان تواجد مومياء توت عنخ آمون شقيقتي اتصلت بي وأبلغتني بوفاة زوجها، وفور وصولي إلى وادي الملوك أبلغني مدير مكتب الوزير تعرض الوزير لأزمة قلبية، وأثناء إجرائي لقاء تليفزيونيًا للتليفزيون الياباني حدث فيضان للمياه في وادي الملوك".

وأكمل زاهي حواس "عندما أخذت المومياء ووضعتها في جهاز الأشعة المقطعية وتعطل الجهاز"، وفي سياق متصل أكد حواس أنه سوف يعلن كشفا أثريا جديدا مطلع 2021.

وتسلم المتحف المصري الكبير، شهادتي اعتماد المواصفات الدولية القياسية (الأيزو) في نظامي إدارة كل من البيئة والجودة، ليكون بذلك قد حصل المتحف على ثلاث شهادات في الأيزو في ثلاثة مجالات مختلفة حيث كان قد سبق وحصل أيضا فى سبتمبر الماضي على شهادة الأيزو في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. 

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به أن الشهادة الأولى خاصة بنظام إدارة البيئة ( 14001:2015 ISO)، والثانية خاصة بنظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015).

وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أن هذه هي المرة الأولى من نوعها على المستوى الدولي والإقليمي التي يحصل فيها متحف على هذه الشهادات الثلاثة خلال أقل من ٦٠ يومًا، في مجالات كل من البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ويأتي ذلك تأكيدًا على الحرص الدائم لتطبيق كافة المعايير العلمية، وتحقيق معايير المواصفات القياسية الدولية؛ كضمان الجودة والتخطيط وتقييم الأداء وتطويره المستمر، مما يعمل على تحقيق الاستدامة في مجال البيئة. 

وأضاف أنه من المتوقع أن ينعكس المردود الإيجابي لحصول المتحف علي شهادات الأيزو على السياحة المحلية والدولية، حيث سيجد الزائر اهتمامًا ملحوظًا بالبيئة والجودة والصحة والسلامة المهنية، وذلك ضمن آليات قياس مُعدَّة خصيصًا لقياس رضا الزائرين.
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