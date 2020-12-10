حالات الوفاة ليس لها أي علاقة بـ لقاح فايزر.. عضو شعبة الأدوية يكشف الحقيقة

قال محمود فتوح، عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن التجربة الوهمية تكون جزءا أساسيا من التجارب السريرية لأي لقاح، معقبا: التجربة الوهمية تكون عبارة عن بعض الأشخاص المتطوعين للحصول على اللقاح ولكن في حقيقة الأمر لا يتم إعطاؤهم المادة الفعالة داخل اللقاح.





وأضاف "فتوح"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، المجموعة التي حصلت على اللقاح من دون المادة الفعالة حدث بها 4 حالات وفاة، أما المجموعة التي حصلت على اللقاح بالمادة الفعالة فحدثت بها حالتا وفاة.





وفيما يخص الحاصلين على المادة الفعالة، أوضح أن أحد المتوفين حدثت له سكتة قلبية ولكن بعد حصوله على المادة الفعالة بـ 60 يوما، أما الثاني فـ توفى بعد 3 أيام من الحصول على المادة الفعالة، موضحا "الحالة توفيت نتيجة تصلب الشرايين".





واسترسل: "بناءً على هذا الحديث، نؤكد على أن حالات الوفاة التي حدثت لم يكن لها أي علاقة بـ لقاح فايزر"، مشيرا إلى أن اللقاح يتم توزيعه في أمريكا.