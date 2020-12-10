ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حالات الوفاة ليس لها أي علاقة بـ لقاح فايزر.. عضو شعبة الأدوية يكشف الحقيقة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 02:20 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال محمود فتوح، عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن التجربة الوهمية تكون جزءا أساسيا من التجارب السريرية لأي لقاح، معقبا: التجربة الوهمية تكون عبارة عن بعض الأشخاص المتطوعين للحصول على اللقاح ولكن في حقيقة الأمر لا يتم إعطاؤهم المادة الفعالة داخل اللقاح.

وأضاف "فتوح"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، المجموعة التي حصلت على اللقاح من دون المادة الفعالة حدث بها 4 حالات وفاة، أما المجموعة التي حصلت على اللقاح بالمادة الفعالة فحدثت بها حالتا وفاة.

وفيما يخص الحاصلين على المادة الفعالة، أوضح أن أحد المتوفين حدثت له سكتة قلبية ولكن بعد حصوله على المادة الفعالة بـ 60 يوما، أما الثاني فـ توفى بعد 3 أيام من الحصول على المادة الفعالة، موضحا "الحالة توفيت نتيجة تصلب الشرايين".

واسترسل: "بناءً على هذا الحديث، نؤكد على أن حالات الوفاة التي حدثت لم يكن لها أي علاقة بـ لقاح فايزر"، مشيرا إلى أن اللقاح يتم توزيعه في أمريكا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نوفمبر القادم .. روسيا توزع لقاح كورونا .. فيديو

متطوعو لقاح فايزر يصفون ما يحدث عند الحصول على الجرعة

هائل المفعول.. لقاح جديد يحارب فيروس كورونا

مدى انتشار فيروس كورونا في المنزل.. لقاح جديد يحارب الجائحة..علاقة الطقس الحار والبارد بالوباء

خلال يوم.. بريطانيا تسجل 15781 إصابة و479 وفاة بفيروس كورونا

مسئول إسرائيلي: كمية من لقاحات كورونا ستصل إسرائيل في غضون أسابيع

ترشيحاتنا

بعد حادث الكابتن إبراهيم حسن بالإسكندرية.. تعرف على مواصفات وسعر سيارته |صور

كذب واختطاف وعنف جنسي.. غضب بـ الأمم المتحدة بسبب ممارسات آبي أحمد في إثيوبيا

فيديو فاضح لفنانة تركية شهيرة يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل

باتشيكو يفتح النار على التحكيم: الدوري في الزمالك يساوي 5 في الأهلي

نجاة رامي وحيد ووالدته من موت محقق في حادث سير.. شاهد

اتفاق جديد على تصنيع اللقاح الروسي في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب بكائه.. طفل يلقى حتفه على يد زوج والدته.. وموقف غير إنساني من الأم

لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة مع مولودها الثاني

دون أدوية.. 3 خطوات لـ علاج أزمة الربو