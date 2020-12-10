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أخبار العالم

تركيا تحاول استمالة بايدن بتعيين سفير جديد لدى إسرائيل

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال موقع "المونيتور" الأمريكي، أمس الأربعاء، إن تركيا اختارت سفيرا جديدا في إسرائيل، في إطار مساعي أنقرة لتعزيز العلاقات مع تل أبيب.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن السفير الجديد هو أوفوك أولوتاس (40 عاما) الذي يشغل منصب رئيس مركز البحوث الاستراتيجية في وزارة الخارجية التركية، ودرس السياسة العبرية والشرق أوسطية في الجامعة العبرية في القدس، كما أنه خبير في الشأن الإيراني.

ولا يوجد سفير في أي من البلدين منذ مايو 2018، عندما طلبت تركيا من السفير الإسرائيلي "أخذ إجازة" بسبب تصعيد الهجمات ضد الفلسطينيين في غزة وقرار إدارة دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأوضحت المصادر أن تركيا تهدف من تعيين سفير جديد لدى إسرائيل، إلى استمالة الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وكان الموقع كشف في تقرير سابق له، مطلع الشهر الجاري، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "رئيس جهاز المخابرات الوطنية التركي هاكان فيدان، أجرى محادثات سرية مع مسؤولين إسرائيليين، في إطار جهود أطلقتها تركيا لتعزيز العلاقات مع إسرائيل".

وأكدت 3 مصادر، للموقع أن "عدة اجتماعات جرت في الأسابيع الأخيرة، مع الجانب التركي، كان واحدا منها على الأقل مع هاكان فيدان"، لكن المصادر لم تحدد مكان عقدها.

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