ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020.. تعرف عليها

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
نشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 10 ديسمبر 2020، في سوق العبور لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.

والبداية مع الليمون البلدي الذي سجل سعرا يتراوح بين 2 و6 جنيهات للكيلو، فيما وصل كيلو الطماطم إلى 7.5 جنيه.


وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات، أما سعر البصل فقد وصل إلى 5 جنيهات، والكوسة بـ 7 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 7 و11 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 7 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب بـ 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي تراوح بين 4 و5 جنيهات.


وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 6 جنيهات، والخيار الصوب تراوح بين 3 و4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات، والبامية بـ 22 جنيهًا.


وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 18 و24 جنيها، وسجل كيلو القلقاس سعرا يبدأ من 4 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 23 إلى 27 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، والبنجر 4 جنيهات والجزر بلغ 6 جنيهات للكيلو.


كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2.50 جنيه، والباذنجان 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 2 إلى 4 جنيهات.


أسعار الفاكهة اليوم الخميس 
وتراوح سعر البرتقال البلدي بين 5 و9 جنيهات، والبرتقال السكري من 6 إلى 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 7 جنيهات، والجريب فروت بسعر 5 جنيهات، والعنب الرومى الأحمر يتراوح بين 3 و5 جنيهات، والبلح الزغلول من 3 إلى 6 جنيهات.


كما سجل سعر التفاح الأمريكي الجيد من 17 إلى 23 جنيها، والكنتالوب سجل 8 جنيهات، والبلح الرملى بـ 7 جنيهات، والبلح السيوى بـ 20 جنيها، بينما المانجو عويس بسعر 27 جنيها، والمانجو زبدية 12 جنيها، والمانجو الفص بسعر 20 جنيها، وسجل التين البرشومى سعر 9 جنيهات، والجوافة 7 جنيها، بينما الرمان سجل سعر 10 جنيهات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

الليمون البلدي بـ 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 31 -10- 2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 7 نوفمبر 2020

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020.. تعرف عليها

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 28 -11- 2020

ترشيحاتنا

تركتها تصرخ ألما.. إدانة أم بقتل طفلتها الرضيعة ذات الـ19 شهرا

دعاء تيسير الأمور الصعبة.. كلمات وأذكار رددها لتسهيل الأمور

أسماء المدن قديما.. مسميات غريبة للمدن بمصر تعرف على سبب تسميتها

طبيب الأهلي: مروان محسن يعاني من مشكلة في الركبة

وراءها تجارة أعضاء.. إعلامية كويتية: هذه حقيقة فيروس كورونا

أمريكا.. الادعاء يفتح تحقيقا مع نجل بايدن.. والأخير يرد: أنا مستهدف

Advertisements

شروط حصول الأبناء على معاش الأب المتوفى بـ قانون المعاشات الجديد

في ذكرى رحيله.. نهاية مأساوية لـ غريب محمود ونجله فنان شهير

رؤوف جاسر: «مرتضى شوه الزمالك».. هدم مسجدين وصرف مليار و400 مليون جنيه على التدعيمات

النيابة تصرح بدفن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في انقلاب سيارة بالرياح التوفيقى بطوخ

طارق شوقي: امتحانات التعليم الفني ورقية.. والنظام الإلكتروني للثانوية العامة فقط

جمال ومدحت العدل وهاني شاكر يجتمعون مع وزير الشباب.. اعرف السبب

انفجار صاروخ «سبيس إكس» خلال اختباره في ولاية تكساس ..فيديو

7 حيل مختلفة لعلاج الحموضة

تركتها تصرخ ألما.. إدانة أم بقتل طفلتها الرضيعة ذات الـ19 شهرا

في عيد ميلادها.. عدد زيجات حليمة بولند وصدمة جمهورها بسبب صورة جواز سفرها

أخبار التوك شو.. مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا.. خالد عكاشة يفجر مفاجأة عن هذا التصريح.. وروسيا تزف بشرى حول لقاح كورونا

أخبار الرياضة.. مفاجأة في النادي الأهلي.. باتشيكو يفتح النار على التحكيم المصري.. ومحمد صلاح يحقق لقب الهداف التاريخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركتها تصرخ ألما.. إدانة أم بقتل طفلتها الرضيعة ذات الـ19 شهرا

عنوان وهمي ومقلب قاسٍ.. محتال يطلب 21 وجبة دليفري ويرفض الدفع

حُرمت من رؤية مولودها.. كورونا ينهي حياة أم بعد ولادة طفلها