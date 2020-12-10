مدير هيئة التعاون الدولي بجزر القمر تؤكد التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

التقى السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى جمهورية القمر المتحدة، أمس الأربعاء بالسفيرة فاطمة علي بازي، المدير العام للهيئة الوطنية القُمرية للتعاون الدولي، حيث تم خلال المقابلة بحث سُبل تعزيز التعاون بين البلديّن وخاصة فى مجال التدريب الفني وبناء القدرات، وأوجه الدعم الذى يمكن أن تقدمه مصر لجزر القمر، وبما يعزز جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.





وأشار السفير أبو الوفا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة كافة جوانب التعاون بين مصر وجزر القُمر، لا سيما التعاون الفني بين الدولتيّن، موضحًا أن مصر تُقدم العديد من الدورات التدريبية سنويًا للكوادر القُمرية في العديد من المجالات. كما أكد السفير على دعم مصر للجهود التي تبذلها جزر القُمر لتحقيق التنمية في البلاد لخدمة مصالح الشعب القُمري الشقيق.





من جانبها، وجهت المسئولة القُمرية الشكر لمصر على ما تقدمه من دعم ومساعدات لبلادها في مختلف القطاعات، خاصة عبر برامج بناء قدرات الكوادر القُمرية في مختلف المجالات، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تنمية الموارد البشرية القُمرية. كما أكدت أهمية تعزيز كافة أطر التعاون بين البلديّن، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



