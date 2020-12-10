فريد رضوان طبيب سيراميكا كليوباترا يحصل على دبلومة الطب الرياضي من فيفا

نال الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، دبلومة الطب الرياضي، من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.





وحصل رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، على هذه الدبلومة، بشكل رسمي، حيث تقدّم إليها منذ فترة ونال درجتها بنجاح.





ويتولى الدكتور فريد رضوان، منصب رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول منذ فترة طويلة، ويبذل مجهودات كبيرة في المنظومة الطبية للنادي.





الدكتور فريد رضوان هو استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي، وحاصل على ماجيستير جراحة العظام، ودراسات عليا دكتوراه جراحة العظام، ودبلوم الطب الرياضي من اتحاد الأطباء العرب، ونال جائزة الطبيب المثالي من النقابة العامة للأطباء أعوام 2006 و2008 و2016.