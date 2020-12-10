في عيدها القومي.. وضع حجر الأساس لعدد من المشروعات بمطروح

بدأت محافظة مطروح، فاعليات الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة اليوم الخميس .





قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بوضع حجر أساس عدد من المشروعات الجديدة بمدينة مرسي مطروح بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، وكلا من النائب مهدى العمدة وجمال الشورى مجلس النواب ،والعمدة محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ،و رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح ومديرى المديريات والإدارات واهالي المنطقة.





وقام المحافظ بوضع حجر أساس مشروع كوبرى مشاة علوى لمنطقة السلام أعلى محطة السكة الحديد .





وأوضح المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الاسكان أن كوبرى مشاة منطقة السلام العلوى بطول 76 مترا منها مسافة 7 امتار مبنى ادارى خرسانى من 3 أدوار بالاتجاهين جسم الكوبرى من الستيل بمسافة 62 مترا ، بالاضافة الى وجود 2 اسانسير لكبارالسن وذوى الاحتياجات الخاصة ، على ارتفاع 6 أمتار من مستوى قضبان السكة الحديد .





واضاف ان تكلفة الانشاء تبلغ 13 مليون جنيه مع الانشاء وفق مقترحات التعديل الجديدة لخط السكة الحديد بمحطة قطار مرسى مطروح ، مع اغلاق الفتحات الغير مؤمنه لعبور القضبان حرصا على سلامة المواطنين ، ويتم التنفيذ والاشراف من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية ومديرية الاسكان بالمحافظة والانتهاء خلال 6 أشهر .





بينما وجه محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة للبدء فى اقامة كوبرى المشاة العلوى كمطلب شعبى منذ مدة طويلة تقدم بها النائب مهدى العمدة لخدمة الأهالي بعد الانتهاء من التنسيق مع كافة الجهات المعنية ، مما يعمل على تقليل الحوادث والعبور غير الأمن عبر قضبان السكة الحديد خاصة مع وجود اسانسير للتيسر علي المواطنين خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ، موجها بالإسراع فى إنهاء الاعمال فى المدة المحدد.





كما محافظ مطروح بوضع حجر اساس المدرسة المصرية اليابانية بمنطقة الكيلو ٧ على مساحة ٥٥٥٠م٢ وبسعة ١٤ فصلا بتكلفة ١٣ مليون جنيه،في اطار العمل على الاهتمام بجودة التعليم بمطروح.





واوضح المهندس حسن سلامة مدير عام الابنية التعليمية بمطروح انه تم انشاء المدرسة بمدينة مرسي مطروح للاقبال على ذلك النوع من التعليم مع استيعاب كافة رغبات الالتحاق ،مشيرا إلى انها تاتي أيضا مع دراسة تحويل المدرسة اليابانية بمدينة الحمام الى تجريبية متميزة ،وتحويل المدرسة التجريبية الحالية بالحمام الى تعليم اساسى لاستيعاب الكثافات.





كما قام شعيب بوضع حجر اساس مدرسة حدائق مطروح المميزة للغات بمنطقة الخروبة بمدينة مرسي مطروح .





واوضح المهندس حسن سلامة مدير عام الابنية التعليمية بمطروح ان المدرسة بسعة ٤٤ فصلا بتكلفة نحو ٢٠ مليون جنيه ،و تقع على مساحة ٥ الاف متر مربع، والمقرر الانتهاء منها مع بداية العام الدراسي القادم ، كأكبر مدرسة تجريبية بمطروح ،وذلك لتخفيف الكثافة مع الاقبال المتزايد على ذلك النوع من التعليم المتميز .





واشار مدير عام الابنية التعليمية بمطروح انه في إطار خطة الهيئة تم الإنتهاء من ١٥3 فصلا وجارى العمل في ٢٥٨ فصلا جديدا حيث تم تسليم ٩ مدارس وجارى العمل في ١٦ مدرسة بالاضافة الى المدرسة المتميزة بالعلمين الجديدة ومدرسة مؤسسة مصر الخير بتجمع القطرانى بسعة ١١ فصلًا.





واوضح انه جارى وضع توسعة مدرسة طه ساطور الثانوبة بنات بمرسى مطروح لاستيعاب طالبات مدرسة الثانوى بنات الجديدة بالكيلو ٧ وتحويلها لتعليم أساسي لاستيعاب الكثافات ،بالإضافة الى مقترح انشاء ٣ مدارس بالتعاون مع الايفاد.





بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأهالي المنطقة للبدء في انشاء المدرسة مع شكر تعاونهم ،وموجها بالعمل على توفير مدارس ثانوى للبنات بمختلف مدن المحافظة حرصا على تعليم الفتيات.



