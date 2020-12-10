عرق الجبين ونطق الشهادة.. تعرف على علامات حسن الخاتمة

كشف الداعية عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، عن علامات حسن الخاتمة، حيث قال إن بشاشة الوجه والوجه الأنور يعدان من علامات حسن الخاتمة، مضيفا: أن عرق الجبين يعد من علامات حسن الخاتمة.





وأضاف "الروبي" خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من العلامات العظيمة لحسن الخاتمة هو أن يمن الله على المتوفى بنطق الشهادة بسهولة.





وأكمل: أن علامات حسن الخاتمة متنوعة ومنها أن يتوفى الفرد ليلة يوم الجمعة، أو يوم الجمعة.





واسترسل: الموت الطيب من علامات حسن الخاتمة، موضحا: الموت الطيب يحدث مع العبد الرباني الذي استوفى كل العبادات، موضحا: من علامات الموت الطيب هو أن يتوفى الإنسان مبطونا، وكذلك المتوفى بسبب كورونا.



