ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عرق الجبين ونطق الشهادة.. تعرف على علامات حسن الخاتمة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:10 م
الداعية عصام الروبي،
الداعية عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف
Advertisements
إسراء صبري
كشف الداعية عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، عن علامات حسن الخاتمة، حيث قال إن بشاشة الوجه والوجه الأنور يعدان من علامات حسن الخاتمة، مضيفا: أن عرق الجبين يعد من علامات حسن الخاتمة.

وأضاف "الروبي" خلال حواره ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من العلامات العظيمة لحسن الخاتمة هو أن يمن الله على المتوفى بنطق الشهادة بسهولة.

وأكمل: أن علامات حسن الخاتمة متنوعة ومنها أن يتوفى الفرد ليلة يوم الجمعة، أو يوم الجمعة.

واسترسل: الموت الطيب من علامات حسن الخاتمة، موضحا: الموت الطيب يحدث مع العبد الرباني الذي استوفى كل العبادات، موضحا: من علامات الموت الطيب هو أن يتوفى الإنسان مبطونا، وكذلك المتوفى بسبب كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات جيلي كولراي 2021 geely coolray في السعودية.. صور

آخر تحديث رسمي لأسعار سيارت ام جي MG اليوم في مصر.. صور

أول رخصة سيارة كهربائية في مصر.. مالك المركبة يكشف رحلة الترخيص والتكاليف.. صور