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ديني

قرار جديد من الأزهر الشريف بخصوص مصابي كورونا.. تفاصيل

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:15 م
وكيل الأزهر يتفقد
وكيل الأزهر يتفقد احد المعاهد
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محمد شحتة
وافق الأزهر الشريف، على منح جميع العاملين أصحاب الأمراض الزمنة، الذين يعالجون بأدوية مثبطة للمناعة من واقع بطاقة التأمين الصحى أو تقرير صادر منه، والسيدات الحوامل اعتبارا من الشهر السادس، والسيدة التى ترعى أطفالا أقل من 8  سنوات إجازة استثنائية.


ونص قرار الأزهر الذي حصل صدى البلد على نسخة منه، على منح الموظف المصاب بفيروس كورونا المستجد وكذلك المخالط لحالة ثبت إصابتها بالفيروس إجازة استثنائية لمدة أربعة عشر يوما من تاريخ ثبوت إصابته أو مخالطته وتزاد لحين تمام الشفاء للمصاب وفقا للحالة  الصحية لكل مصاب على حدة بموجب شهادة صحية تفيد إصابته.

كما يمنح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عزله، بما لا يخل بمصالح العمل يتناوب العاملون بقطاعات الأزهر المختلفة والمجلس الأعلى للأزهر الشريف، مجمع البحوث الإسلامية، مدينة البعوث الإسلامية، ديوان قطاع المعاهد الأزهرية والمناطق التابعة له بالحضور للعمل ثلاثة أيام فى الأسبوع ويتم تحديد أيام الحضور والالتزام بها، ولا يجوز تغيرها إلا لصالح العمل، على أن يكلف الزملاء الحاضرون بعمل الزملاء المناوين دون تراخ أو تقاعس.

تعتبر الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحسب من الاجازات المقررة قانونًا.
 
وأوضح الأزهر أنه في حال التغيب بدون عذر مقبول عن أيام الحضور المحددة للموظف في الأسبوع أو بعض منها والتي تقع في أيام المناوبة تعتبر الفترة بأكملها إجازة متصلة تخصم من رصيد إجازته وفى حال إذا لم يكن للموظف رصيد إجازات تحسب انقطاعه عن العمل ويحال للتحقيق.

وأشار الأزهر إلى أنه يتم إلغاء كل ما يخالف ذلك من قرارات، وعلى جميع قطاعات ومناطق الأزهر المختلفة تنفيذ ذلك ، كل فيما يخصه اعتبارا من يوم السبت 12 ديسمبر.
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