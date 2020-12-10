محافظ الإسماعيلية: المواطن شريك في منع الفساد ومكافحته

ن منع الفساد مسؤولية كل مواطني وموظفي ومسئولي الجهات الحكومية لمحاربة الفساد والتصدي له كي ينهض المجتمع ويصبح خاليًا من الفساد.





وأشار إلي أن المحافظة لن تدخر جهدا في إ قامة الندوات و المؤتمرات التوعوية لجميع موظفي الإسماعيلية عن كيفية محاربة الفساد .





جاء ذلك خلال الندوة التوعوية لهيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد، برئاسة اللواء إبراهيم الشربيني وكيل هيئة الرقابة الإدارية والمقدم عبد العزيز الفرماوي عضو الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة وممثلي القوات المسلحة ومديري عموم المديريات ورؤساء المراكز

والمدن والأحياء.



