محافظ الإسماعيلية: المواطن شريك في منع الفساد ومكافحته

قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن منع الفساد مسؤولية كل مواطني وموظفي ومسئولي الجهات الحكومية لمحاربة الفساد والتصدي له كي ينهض المجتمع ويصبح خاليًا من الفساد.
وأشار إلي أن المحافظة لن تدخر جهدا في إقامة الندوات و المؤتمرات التوعوية لجميع موظفي الإسماعيلية عن كيفية محاربة الفساد .
جاء ذلك خلال الندوة التوعوية لهيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد، برئاسة اللواء إبراهيم الشربيني وكيل هيئة الرقابة الإدارية والمقدم عبد العزيز الفرماوي عضو الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة وممثلي القوات المسلحة ومديري عموم المديريات ورؤساء المراكز
والمدن والأحياء.
وخلال الندوة، استعرض اللواء إبراهيم الشربيني أنواع الفساد وكيفية منعه وتحديد فهم مخاطر الفساد في الجمهورية والعمل على الوقاية من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والأليات التي تكفل محاصرته وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد ودعم قدرات واستغلال أجهزة وهيئات منع الفساد والارتقاء بأجهزة وهيئات منع الفساد وبمستويات الشفافية والنزاهة في الدولة.