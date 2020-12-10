ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الإسماعيلية: المواطن شريك في منع الفساد ومكافحته

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:28 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن منع الفساد مسؤولية كل مواطني وموظفي ومسئولي الجهات الحكومية لمحاربة الفساد والتصدي له كي ينهض المجتمع ويصبح خاليًا من الفساد.

وأشار إلي أن المحافظة لن تدخر جهدا في إقامة الندوات و المؤتمرات التوعوية لجميع موظفي الإسماعيلية عن كيفية محاربة الفساد .

جاء ذلك خلال الندوة التوعوية لهيئة الرقابة الإدارية ودورها في مجال منع ومكافحة الفساد، برئاسة اللواء إبراهيم الشربيني وكيل هيئة الرقابة الإدارية والمقدم عبد العزيز الفرماوي عضو الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة وممثلي القوات المسلحة ومديري عموم المديريات ورؤساء المراكز 
والمدن والأحياء.

وخلال الندوة، استعرض اللواء إبراهيم الشربيني أنواع الفساد وكيفية منعه وتحديد فهم مخاطر الفساد في الجمهورية والعمل على الوقاية من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والأليات التي تكفل محاصرته وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد ودعم قدرات واستغلال أجهزة وهيئات منع الفساد والارتقاء بأجهزة وهيئات منع الفساد وبمستويات الشفافية والنزاهة في الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

احتفالا باليوم العالمي لمكافحته.. رئيس الرقابة الإدارية بالإسماعيلية يتحدث عن أنواع الفساد وآثاره

جامعة المنصورة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

جامعة المنصورة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

بالتعاون مع الرقابة الإدارية.. محافظ أسيوط يشهد انطلاق الماراثون القومي للجري والدراجات

رئيس الرقابة الإدارية ببورسعيد: 7 آثار سلبية للفساد.. الاحتكارات والبطالة أخطرها

محافظ بورسعيد يطالب مديري الإدارات بالديوان العام بتطوير أساليب العمل

ترشيحاتنا

تصل لـ 40 جنيهاً للوحدة.. أبرز رسوم النظافة الجديدة وفقاً للقانون

أخبار الرياضة.. نقل السوبر الأفريقي إلى قطر.. وصفقة كبرى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

بشكل مأساوي ولسبب غريب.. انتحار أم لـ 4 أطفال بعد تركها رسالة اعتذار

أسبوع من التقلبات الجوية.. الأرصاد: سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح والأتربة

هل يحسم الصفقة.. ناد أوروبي كبير يطارد مصطفى محمد نجم الزمالك

موسيماني يحسم مهاجم الأهلي الجديد ..ولجنة التخطيط تنتهي من صفقات الشتاء

Advertisements

بشاير 2021.. زيادة مرتبات المعلمين وأجور الموظفين وأصحاب المعاشات.. تفاصيل

قنبلة الشتاء.. صفقة كبرى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

أدعية وقرآن.. ماذا فعل محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فى "قفص المحكمة"

شوبير يهاجم الكاف بسبب السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

قرار مفاجئ من إيهاب جلال قبل مواجهة الأهلى والمقاصة فى الدوري

الفنان أشرف زكي يسجد باكيًا على المسرح بعد تكريمه.. شاهد

نراكِ العام المقبل.. مدينة أوروبية تودع الشمس وكلمة السر ظاهرة نادرة

تهديدات قطر.. تفاصيل تراجع الكاف عن إقامة السوبر الإفريقي فى مصر ونقله للدوحة

عزل وفصل نائب رئيس مجلس الدولة ومعاون بالنيابة العامة من عملهما

جريمة هزت الإمارات.. النائب العام يعلن القبض على مرتكبي واقعة الاغتصاب الجماعى

الأهلي ونهضة بركان.. الكاف يستقر على نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

بدلة بيضا وكمامة| ماذا قال محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان لـ رئيس محكمة الجنايات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب صور ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 Mitsubishi Outlander قبل طرحها رسميا

بمكياج صاخب.. شاهد إطلالة بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

مواصفات التحفة الكورية كيا كادينزا 2021 kia cadenza .. صور