يحيى زكي: 18 مليار دولار تكلفة المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كشف المهندس يحيى زكي، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد يكون من إحدى أهم المشروعات القومية، حيث تقوم جميع جهات الدولة ببذل العديد من المجهودات في تلك المشروع، حتى يتم الدفع في هذه المنطقة بشكل جيد.

وأضاف يحيى زكى، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية المصرية الأولى، أن في بداية العام سوف يتم في الأعمال الجديدة في مصنع عربات السكك الحديدية التي تعمل بالكهرباء، بحيث تم توقيع عقد تأسيس الشركة، وسيبدأ تنفيذ هذا المشروع في أوائل العام القادم، منوها إلى أن يوجد مشروع كبير في مجال البتروكيماويات، بمنطقة العين السخنة، وهناك عدد من الاستثمارات الأخر بالمناطق الصناعية، سواء في منطقة السخنة أو بورسعيد.

وأشار "زكى"، إلى أن يوجد بعض الاتفاقات الجاري إنهائها، فيما يخص عاصفة الموانئ، التي تقع بالتحديد في شرق بورسعيد، كاشفا أن تلك المشروعات تحمل نفع كبير للدولة المصرية، حيث أنها تساعد عل رفع قيمة الناتج المحلى، وبالتالي يساعد على تنمية استثمارات مباشرة، وأيضا يجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.

وأكد رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تلك المشروعات القومية تحقق تنمية حقيقية على أرض الواقع، مما يؤدى إلى خلق فرص عمل ووظائف جديدة باستمرار، مشيرا إلى يوجد فرص عمل تم إتاحتها بالفعل من قبل تلك المشروعات القومية.

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على مناشدة جميع المواطنين بتحقيق طموح عال يفوق هذا الطموح، لكى يكون لدى الدولة فرص عمل متاحة باستمرار، مؤكدا أن كلما تزيد التطورات، كلما زادت فرص العمل بالمنطقة، وأن مشروعات تهيئة المرافق، البنية التحتية وتحديث الموانئ، إضافة إلى وجود مشروعات استثمارية ضخمة بالمنطقة الاقتصادية، تكلف الدولة حوالى 18 مليار دولار، وسوف تنتظر الدولة المصرية عائد ربح من هذه المشروعات مضاعف لهذا الرقم.