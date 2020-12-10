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اقتصاد

لإضافة المواليد.. وزير التموين: حدثنا قاعدة بيانات البطاقات التموينية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:57 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن معظم مشكلات البطاقات التموينية التي تواجه الوزارة هى عدم قيام المواطنين بتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة على قواعد البيانات.

وأضاف المصيلحي - في تصريحات على هامش جولته اليوم الخميس لتفقد عدد من من المنشآت والانشطة التموينية بمحافظة الإسكندرية - إن الوزارة قامت بتحديث قاعدة البيانات من أجل إضافة المواليد حديثا، إلى جانب الدخول في مرحلة مؤشرات العدالة الاجتماعية.. مشيرا إلى أنه تم استبعاد غير المستحق، ويتم حاليا دراسة إضافة المواليد للأسر الأكثر احتياجا فقط.

وأكد وزير التموين اهتمام الوزارة بسلسلة إمداد صناعة رغيف الخبز منذ حبة القمح مرورا بالتخزين والطحن وإنتاج دقيق بجودة عالية لإنتاج رغيف الخبز، معربا عن سعادته بما شاهده فى مشروع بشاير الخير بالاسكندرية؛ خاصة بعد استطلاع آراء المواطنين ورضاهم عن جودة إنتاج رغيف الخبز. 

كما وجه الشكر للشركة القابضة والعاملين بها وشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطحن الإسكندرية والعاملين به.
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