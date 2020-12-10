سمية الخشاب: أتمنى فوز "حظر تجول" لـ إلهام شاهين بجائزة في القاهرة السينمائي

عبرت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بحضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وقالت خلال لقاء تلفزيوني على قناة dmc، انها تغيب عن حضور فعاليات مهرجان القاهرة الدولي لسفرها خارج البلاد.





واوضحت ان تنظيم المهرجان هذا العام نال اعحابها كثيرا، كما اشادت بفيلم حظر تجول للفنانة الهام شاهين، وتمنت ان يحصل على جائزة بالمهرجان.



