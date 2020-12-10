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فن

سمية الخشاب: أتمنى فوز "حظر تجول" لـ إلهام شاهين بجائزة في القاهرة السينمائي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 06:26 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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محمد نحلة
عبرت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بحضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وقالت خلال لقاء تلفزيوني على قناة dmc، انها تغيب عن حضور فعاليات مهرجان القاهرة الدولي لسفرها خارج البلاد.

واوضحت ان تنظيم المهرجان هذا العام نال اعحابها كثيرا، كما اشادت بفيلم حظر تجول للفنانة الهام شاهين، وتمنت ان يحصل على جائزة بالمهرجان.

ويختتم مهرجان القاهرة السينمائي اليوم الخميس، دورته الـ 42 في دار الأوبرا المصرية، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم على السجادة الحمراء.

والتزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء. 

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران. 

كما حرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.
سمية الخشاب سمية الخشاب
سمية الخشاب سمية الخشاب
سمية الخشاب سمية الخشاب
سمية الخشاب سمية الخشاب
سمية الخشاب سمية الخشاب
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