سياسي فلسطيني: أردوغان خان قضيتنا وتعيينه سفيرًا لدى تل أبيب طعنة للقدس

انتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المستشار زيد الايوبي، قيام الرئيس التركي اردوغان بتعيين سفير جديد لتركيا لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا الي ان ذلك يمثل طعنة لفلسطين وقضية القدس.





واعتبر الايوبي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد ذلك التعيين بأنه بمثابة مكافأة للاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، بل ويتعارض بشكل كامل مع تصريحات اردوغان بانه حريص على مستقبل فلسطين وانه سيحررها من دنس الاحتلال.





كما أكد ان هذا التصرف الذي لا يأخذ بعين الاعتبار دماء الشهداء وعذابات الاسرى الفلسطينيين يعد عملا خيانيا بامتياز يستوجب ان يعاقب اردوغان عليه.









وكان موقع "المونيتور" قد كشف عن تعيين تركيا سفيرا جديدا لها فى إسرائيل، واصفا تلك الخطوة بـ "إشارة إلى الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين أنقرة وإسرائيل وتجميع نقاط أمام الإدارة الامريكية الجديدة".





وأشار الموقع، الي إن السفير الجديد هو اوفوك اولوتاس (40 عاما)، رئيس مركز البحوس الاستراتيجية في وزارة الخارجية التركية ، ودرس اولوتاس العبرية وعلوم الشرق الاوسط في الجامعة العبرية في مدينة القدس.





كما عمل رئيسا لمؤسسة SETA، وهي مؤسسة فكرية مؤيدة للحكومة، وكتب عددا من الأوراق البحثية عن السياسة في الشرق الاوسط والتاريخ اليهودي. كما أنه يعتبر خبيرا فى الشؤون الإيرانية.





ولا يتواجد أى سفير لكلا الدولتين في كلا البلدين منذ مايو 2018 .







