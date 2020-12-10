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مرأة

شاهد.. هنا شيحة بإطلالة مثيرة للجدل في ختام مهرجان القاهرة

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:42 م
هنا شيحة
هنا شيحة
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نهى هجرس
تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة هنا شيحة، خلال حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 42، وتألقت هنا شيحة بفستان طويل باللون الأسود ومطعم باللون الفضي اللامع ليبرز جمالها، كما يتميز بتفصيلة بسيطة وناعمة، ومكشوف من الساقين ليبرز رشاقتها، وحمل كلاتش باللون الفضي اللامع لإكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا شيحة على اللون الأسود للعيون ليبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الجذاب، كما اختارت ان تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة مميزة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

من جانب آخر التزم مهرجان القاهرة بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصًا على تقديم دورة ناجحة فنيًا، وآمنة صحيًا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزامًا بقرار مجلس الوزراء. 


وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا على أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران. 
شاهد.. هنا شيحة بإطلالة مثيرة للجدل في ختام مهرجان القاهرة
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