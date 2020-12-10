المقاولون يواصل استعداداته لمباراة الزمالك في افتتاح الدوري المصري

واصل الفريق الاول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، المدير الفنى لذئاب الجبل، استعداداتهم بأحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، لمواجهة الزمالك فى انطلاقة الدورى العام





وخضع اللاعبون لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض التدريب المسائى، وظهرت حالة من الجدية والإصرار بين اللاعبين الذين تعاهدوا على تحقيق نتيجة إيجابية فى انطلاقة الدورى.

وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.

ويستعد المقاولون لمواجهة نادى الزمالك فى أول مباراة بمسابقة الدورى الجديد المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل، وكانت أخر مواجهة جمعت الفريقين فى الموسم الماضى قد انتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.



