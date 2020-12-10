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رياضة

المقاولون يواصل استعداداته لمباراة الزمالك في افتتاح الدوري المصري

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 09:25 م
الفريق الاول لكرة
الفريق الاول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب
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محمد رشاد
واصل الفريق الاول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، المدير الفنى لذئاب الجبل، استعداداتهم بأحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، لمواجهة الزمالك فى انطلاقة الدورى العام

 وخضع اللاعبون لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض التدريب المسائى، وظهرت حالة من الجدية والإصرار بين اللاعبين الذين تعاهدوا على تحقيق نتيجة إيجابية فى انطلاقة الدورى.
 
 
وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.
 
ويستعد المقاولون لمواجهة نادى الزمالك فى أول مباراة بمسابقة الدورى الجديد المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل، وكانت أخر مواجهة جمعت الفريقين فى الموسم الماضى قد انتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف.

وكان المقاولون قد حقق فوزًا عريضًا عندما تغلب على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحجز ذئاب الجبل تأشيرة التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1.
 
ومن المقرر أن يلتقى المقاولون بالنجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32 بالكونفدرالية، على أن تقام مباراة الذهاب فى مصر نهاية ديسمبر الجارى، فيما تقام مباراة العودة فى تونس فى بداية يناير.
 
من جانبه، علق علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، على قرعة مسابقة الدورى العام، والتى كشفت عن اصطدام ذئاب الجبل بنادى الزمالك فى أول مباراة بالموسم الجديد.

وقال عبد الغني:" الفرق الصغيرة هى من تخشى مواجهة الأهلى والزمالك، المقاولون صنع اسمه بين الكبار وتلك المواجهات فى بداية الموسم تمنحنا تركيز أكبر وإصرار على تقديم أفضل أداء، لاعبونا رجال وعلى قدر المسئولية.
 
وأضاف عبد الغنى، تنتظرنا مباريات قوية فى ديسمبر، ولكننا نثق فى لاعبينا، فريق الزمالك محترم ولديه مجموعة مميزة، ولكننا حققنا نتيجة إيجابية أمامه فى الدور الثانى بالموسم الماضى، ونطمح لمواصلة العروض القوية، سواء كان الزمالك أو أى فريق آخر نحترم الجميع.
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