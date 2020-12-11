أعراض خفيفة.. دراسة توضح أمراضا يسببها كورونا للأطفال

وحسب موقع "express"، أن الأطفال الذين يطورون MIS-C ، تصبح بعض الأعضاء والأنسجة - مثل القلب والرئتين والأوعية الدموية والكلى والجهاز الهضمي والدماغ والجلد والعينين - ملتهبة بشدة.

كما توضح Mayo Clinic، فإن معظم الأطفال المصابين بفيروس COVID-19 يعانون من مرض خفيف فقط.

وبعد تقييم 35 طفلًا استوفوا معايير المتلازمة الالتهابية الغامضة، أفاد المسعفون كيف يمكن أن تكون الأعراض أيضًا "جلدية مخاطية" ؛ تُعرف بأنها تلك التي تؤثر على "فتحات الجسم"، مثل فتحات الأنف.





تم العثور على المرضى الصغار لديهم عيون منتفخة، وخدود متوهجة و"لسان الفراولة".





ولاحظ مسعفو نيويورك أيضًا "وجود تداخل سريري كبير" بين كاواساكي ومتلازمة الالتهاب التي يسببها فيروس كورونا





مرض كاواساكي هو حالة نادرة تصيب عادة الأطفال دون سن الخامسة وتسبب التهاب الأوعية الدموية.