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طبيب قلب يوجه تحذيرا شديد اللهجة بخصوص فيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 08:25 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور جمال شعبان استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن فيروس كورونا له علاقة بأمراض القلب، موضحًا أن كورونا مرض أوعية دموية، ويتسبب فى أزمة قلبية.

وأضاف جمال شعبان خلال حواره ببرنامج " حاجة حلوة" المذاع على قناة النهار، أن  هناك مصابين بفيروس كورونا فى الرئة وأخر فى الشريان التاجي، والأوعية الدموية بـ الجهاز الهضمي ويتسبب فى اسهال.

واشار إلى أن فيروس كورونا من الفيروسات الغربية، مؤكدًا أن معدلات الوفيات بفيروس كورنا كان كبيرة فى البداية، ولكن بعد حصول المواطنين على أدوية سيولة أصبح معدل الوفيات أقل.

وقال أن إصابة الشخص الذى يعانى فى مشكلات قلبية ويصاب بكورنا ويحصل على أدوية سهولة يكون أقل تأثيرًا بكورونا، ويتوقف ذلك على قوة عضلة القلب.

وأوضح  جمال شعبان أن اكثر مواطنين يعانون من فيروس كورونا هم من يعانون فى مشكلات قلبية و من هم فوق الـ 60.

وطالب طبيب القلب المواطنين كبار السن بعدم النزول من البيوت و الالتزام بالإجراءات الاحترازية، و غسل اليد باستمرار وارتداء الكمامة و التباعد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء أن اللقاحات المضاده لفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 لن تمنع الإصابة بالفيروس اللعين.


وقالت مسؤولة من منظمة الصحة العالمية، إن إجراءات الصحة العامة، وليس اللقاحات، هي التي يمكنها منع زيادة جديدة في أعداد الإصابات بكوفيد-19. وتزامن هذا التصريح مع طرح بريطانيا أول لقاح للوقاية من المرض.

وأضافت "مارجريت هاريس" ردا على سؤال في إفادة صحفية في جنيف عما إذا كانت اللقاحات قد تأتي في وقت مناسب لمنع موجة ثالثة من التفشي في أوروبا قائلة: "اللقاحات أداة عظيمة، ستكون مفيدة جدا لكن أثر اللقاح في توفير نوع من الوقاية المناعية ما زال بعيد المنال".

وتابعت "ما يتعين عمله لتجنب الزيادة ... هو إجراءات الصحة العامة".

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